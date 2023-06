Selección Nacional tiene una gran duda por responder: ¿A qué juega?

La Selección Nacional perdió con Guatemala 1-0, pero más allá del mal resultado lo que más preocupa en el ambiente futbolero tico es que el cuadro patrio no tiene idea de juego. El equipo de Luis Fernando Suárez carece, según expertos, de una identidad en el terreno de juego.

En ocasiones, el conjunto tico ha jugado con línea de cinco en la zaga, otra veces ha probado con cuatro. También en la zona media ha utilizado un volante de contención nato, pero en otras ocasiones ha probado con dos mediocampistas centrales.

La Nacional, después de dos años bajo el mando de Luis Fernando Suárez, no convence y lo que más preocupa es que no se tiene claridad de cuál es el método para conseguir una mejor dinámica de juego y resultados positivos.

Tomás Fonseca, analista de TigoSports y exjugador, aseguró que le llama la atención cómo el equipo nacional todavía no tiene idea clara de cómo plantearse en el verde.

“Yo creo que lo primero que debe definir Costa Rica es la matriz de juego, y como matriz entiendo sistema, porque no hay claridad si va a consolidar la línea de cuatro o la de cinco... También se deben tener claras las zonas de presión: si será en zona alta, intermedia o baja... Si va a apostar por juego elaborado o directo”, dijo.

Los mismos cuestionamientos los tiene Kenneth Barrantes, técnico nacional, quien agregó que también hay una carencia de talento en la elección de jugadores, lo cual afecta enormemente el desempeño de la oncena.

“El mensaje que nos deja la Selección es que no tenemos mejoría, siento que hay un tema individual en la Selección porque los jugadores no levantaron la mano, prácticamente volvemos a la época donde los que son titulares están muy cómodos porque no hay quien los presione”, manifestó.

Fonseca también contó que ve un serio problema, que es buscar que jugadores se acomoden al sistema elegido por Suárez y no que el sistema sea el adecuado para los futbolistas que se convocaron.

“Me parece que no hay una cuestión definida con estructura y a partir de ahí se dificulta la elección de los nombres. Ya después siento que hay que poner a los futbolistas en la posición que juegan, por ejemplo vimos a Aarón Suárez jugando en banda, haciendo procesos defensivos largos, pero esto atenta contra sus cualidades porque él es un creativo con otras condiciones”, reseñó.

El creativo de Alajuelense ante Guatemala fue usado como extremo por derecha y lució muy perdido en el campo.

“Otro ejemplo fue el de Diego Campos que se vio muy pegado en la zona de volantes, pero su fuerte es la ofensiva”, agregó.

De cara al duelo con Ecuador (martes 6 p. m.) y el inicio de la Copa Oro, el lunes 26 de junio, Kenneth Barrantes externó que hay mucha preocupación pese a que el discurso del grupo es que se hizo un buen trabajo contra los chapines.

“Todos estamos preocupados, por más que se diga que se hizo un buen trabajo. Lo que se ve desde afuera es muy poco, la Selección está estancada, el recambio no se ha visto respaldado por los jugadores y después de dos años con Suárez la Selección no tiene una idea de juego, no la tiene”, sentenció.

“Las selecciones no tienen tiempo para trabajar, no hay procesos, lo que hacen los seleccionadores es escoger a los mejores, pero este señor ha visto casi 200 jugadores pero no vemos mejoría en el sistema de juego. No le hacemos daño a nadie, no hay situaciones de gol”, finalizó.

Para Tomás Fonseca el único punto positivo que ha tenido la Selección es la consolidación de los dos centrales (Kendall Waston y Francisco Calvo).

“Siento que hay una garantía con los centrales, pero ocupas un contención de más oficio para evitar que ellos salgan largo. Siento que otro punto positivo es Kevin Chamorro ante la ausencia de Keylor Navas, porque mantiene su nivel y actualidad de Saprissa en la Selección”, concluyó

A la Selección más que resultados se le exige que defina su identidad y la manifieste en la cancha. El martes contra Ecuador será la última prueba antes de Copa Oro.