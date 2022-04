Selección Femenina Sub-17 de Costa Rica espera rival en octavos de final del Premundial

La Selección Femenina Sub-17 perdió por 5 a 0 contra Estados Unidos en el Premundial de la Concacaf. (Prensa Fedefútbol)

La Selección Femenina Sub-17 está a la espera de conocer a su rival en los octavos de final del Premundial de Concacaf rumbo al Mundial de la India, que será del 11 al 30 de octubre.

Ya estaban clasificadas a la siguiente ronda, justo lo que las ticas querían antes de enfrentarse al rival más difícil. Contra Estados Unidos, las nacionales perdieron con marcador de 5 a 0.

Un juego cerrado, con pocas opciones para la Sele tras tener encima a un dominante equipo estadounidense, así fueron los 90 minutos del duelo final por la fase de grupos para la Tricolor.

Claras en que las norteamericanas llegarían a encimarlas para buscar anotar desde el arranque, fue la razón por la que las dirigidas por Patricia Aguilar buscaron replegarse atrás, a la espera de un error del rival para contragolpear.

Pero la apertura del marcador cayó temprano. Se jugaba el minuto 4 cuando Amalia Villarreal recibió un centro desde la banda derecha para rematar directo a marco y conseguir el 1-0.

Con el pasar de los minutos la Tricolor trató de mejorar en su fútbol, pero siempre fue Estados Unidos quien dominó las acciones y no descansó con los remates directos, convirtiendo a la guardameta Génesis Pérez, como la protagonista del encuentro, quien se vio muy bien defendiendo los tres palos.

“Es mi trabajo, cuando mis compañeras no pueden o no llegan, se supone que ahí tengo que estar yo. Para eso nací, para eso me preparo”, comentó Génesis Pérez a través de la oficina de comunicación de la Federación Costarricense de Fútbol.

El segundo tanto llegó sobre el cierre de la parte inicial (al 45+1′), cuando Charlotte Kohler dejó botada a la defensa tica para bañar con un balón a la meta costarricense y sumar el 2-0.

Para el complemento la historia no fue diferente. Estados Unidos entró con la necesidad de aumentar el marcador y fue lo que hizo; aprovechó el desgaste físico de las costarricenses para continuar con el bombardeo al marco de la Tricolor.

El 3-0 lo sumó Riley Jackson al 58′ desde el punto de penal; el cuarto gol lo consiguió Onyeka Gamero al 61′ y el quinto lo selló Claire Hutton al 90′.

Con la derrota ante Estados Unidos, Costa Rica cerró la fase de grupos como segunda con seis puntos, tras las victorias ante Puerto Rico (4-1) y Granada (9-1), y está a la espera de quién será su rival en octavos de final, que saldrá del Grupo E donde juegan México, Panamá, Nicaragua y Trinidad & Tobago.

“El desarrollo del fútbol de Estados Unidos nos lleva muchos años luz a nosotros. Sin embargo, quisimos plantearle un juego muy inteligente, resguardando los espacios, movimientos de los cuales vimos en video”, expresó la seleccionadora de la Sub-17 femenina.

Indicó que por ratos hicieron muy buenos minutos y lograron contener el ataque de ellas.

“Sin embargo, somos conscientes de que nos hizo falta mucho en la transición al ataque y en ciertos detallitos en la defensiva, que a la postre cayeron las anotaciones de ellas. Duele perder, nosotros siempre planteamos para ganar los partidos. Sin embargo ahora cerramos, ya la primera fase está y lo que sigue es recuperar y esperar el cruce de octavos de final para ya plantear lo que se viene”.

Mientras que Génesis Pérez señaló que para la Sele significó un gran aprendizaje el medirse contra una de las potencias del mundo en el fútbol femenino.

“Es un partido que nos deja mucho, es un partido del que vamos a aprender bastante, me parece que manejamos a Estados Unidos y como conocen todos es una gran potencia y de este partido debemos aprender”, citó la guardameta.

Y agregó: “Se viene lo bonito, lo importante y prepararnos con todo, con la mentalidad de que vamos a ir por el tiquete al Mundial y que vamos a sacar los resultados deseados”.