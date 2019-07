“Es lo mismo que venía pasando, hay interés de clubes y no hay nada concreto, se han contactado con el jugador, entre los clubes ha habido conversaciones, pero no hay nada concreto y es lo que ha venido pasando durante el último mes y medio. A pesar de que sale en algunos lados que ya todo está cerrado, no es cierto", manifestó el gerente deportivo de la Liga, Agustín Lleida.