Siempre ha tenido la oposición de fuertes sectores e instituciones, como el IAFA, que lucha contra el consumo de bebidas alcóholicas. Según Julián Solano, de Unafut, la norma prohibitiva no reduce el consumo y eliminarla no implicará un aumento en el consumo, pues “eso no ha pasado en ninguna parte del mundo”.