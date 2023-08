Se dio el resultado más justo entre San Carlos y Cartaginés

Apenas transcurrían 47 segundos cuando un potente zurdazo de media distancia de Yurguin Román obligó a volar a Darryl Parker. Tanto la ejecución como el desvío fueron un anticipo de lo que vendría entre San Carlos y Cartaginés en el Estadio Carlos Ugalde, en ese partido que se acabó 1 a 1.

Fue un juego con intervenciones de los dos porteros, con jugadas de peligro, con momentos buenos para los dos equipos, más para los de casa, porque también es cierto que los de la Vieja Metrópoli no parecían cómodos en la cancha, pero en el que los combinados se repartieron un punto.

A Cartaginés le costaba tener el balón y eso implicaba problemas, a pesar de algunas llegadas con Kenneth Cerdas y Allen Guevara. Después de 15 minutos en los que de cierto modo sufrió con la propuesta de los norteños, los brumosos lograron equiparar acciones y hasta quizás verse mejor que su rival.

Sin embargo, eso les duró muy poco. Cuando los blanquiazules se crecían, los pupilos de Víctor Abelenda les pusieron un estate quieto, con un gol que les bajó las revoluciones por completo.

Pasó con una jugada de balón parado. Roberto Córdoba cobró un tiro libre en el minuto 20 y Gabriel Leiva, cerca del punto de penal, le ganó a la defensa y peinó el balón para vencer a Darryl Parker.

Según la transmisión televisiva de Tigo Sports, Paulo César Wanchope se molestó en ese instante, porque alegaba que la falta que propició ese tiro libre era inexistente.

Luego tuvo más motivos para verse con cara larga en el partido. El equipo de Chope no reaccionaba y no entendía por qué había hombres que no terminaban de meterse en el encuentro.

También contó con suerte y con Parker. Así como el guardameta brumoso evitó un gol muy tempranero, el cierre del primer tiempo hizo exactamente lo mismo. Esta vez fue una reacción felina y de reflejos para hacerle un achique a Daniel Díaz.

Cartaginés se vio un poco distinto en el complemento y el fútbol es tan curioso que encontró la igualdad en el minuto 58, también mediante un tiro libre, cobrado desde el mismo vértice donde lo habían hecho los locales. Carlos Barahona anticipó a Yurguin Román y fue quien venció a Jason Vega.

El panameño César Yanis entró para intentar que San Carlos retomara el juego ofensivo que había perdido.

Ninguno de los dos equipos parecía conformarse con ese punto, hasta cierto momento, porque al final, sí era un buen resultado para los blanquiazules.

San Carlos intentó diferentes recursos. Así se notó cuando Jonathan McDonald lo buscó desde lejos, porque a diferencia de otros partidos, en este no se vio con tantas opciones en el área.

Cartaginés se dio un pequeño gran lujo. Marcel Hernández está listo, pero los brumosos optaron por cuidar al cubano para los partidos que vienen. A pesar del resultado, esa medida pareciera ser acertada y sensata como prevención, por la cancha sintética.

Hubo jugadas aparatosas, como el choque entre José Quirós y Yurguin Román, o la caída de Douglas López en la que se golpeó el codo y parecía que no podía mover el brazo. Pese a eso, insistió en continuar dentro del campo unos minutos más, hasta que Wanchope finalmente lo sustituyó.

El empate fue lo más justo. No es malo para un Cartaginés que lleva diez de doce puntos disputados; mientras que San Carlos quería algo más en su patio, pero no lo logró.