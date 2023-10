Saprissistas se sienten fortalecidos para ir en busca del Motagua

Saprissa cerró con una gran actuación y se prepara para su enfrentamiento en Honduras con la moral alta. El equipo morado partirá el lunes para medirse al Motagua el miércoles, en una serie de ida y vuelta que determinará quién se asegura el pase a la Concacaf del 2024.

Saprissa obtuvo una sonada victoria por 0-4 como visitante contra Cartaginés, y, sin importar lo que suceda en otros partidos, continúa liderando el campeonato. Fuera de nuestras fronteras, buscará saldar la deuda que tiene pendiente en la Concacaf.

En la Copa Centroamericana de la Concacaf, Saprissa fue eliminado por el Real Estelí de Nicaragua. Ahora se enfrentará en un repechaje al equipo hondureño.

Mariano Torres expresó su satisfacción después del partido: “Hablamos antes del juego sobre la necesidad de realizar un gran partido para vencer a un rival complicado como Cartaginés. Estamos muy felices de estar en el primer lugar”.

Mariano resaltó las claves que llevaron a su equipo a asegurar la victoria en la primera mitad, con dos goles de Javon East y uno de Kendall Waston. En la segunda mitad, Orlando Sinclair, quien ingresó como suplente, cerró la goleada con un golazo.

“Hicimos un gran partido, nos movimos mucho para tener el control del balón, que es nuestro punto fuerte, lo hicimos muy bien y logramos marcar la diferencia. Ahora debemos descansar y tener en mente que viajamos el lunes y que en Honduras tendremos un partido en el que debemos darlo todo para traernos los puntos”, señaló Mariano Torres.

En la conferencia de prensa después del partido contra Cartaginés, Vladimir Quesada, el entrenador de Saprissa, comentó que, a pesar del marcador, vencer a Cartaginés no fue tarea sencilla.

Orlando Sinclair volvió a sacudir las redes y anotó el cuarto gol para el Deportivo Saprissa que goleó 0-4 a Cartaginés. (JOHN DURAN)

“Como he mencionado en otras ocasiones, no recuerdo haber ganado un partido en mi vida que haya sido fácil. Para marcar, debes correr. No fue un partido sencillo, y corrimos más que el rival para anotar tres goles en la primera mitad. El adversario nos complicó en todo momento”, expresó Vladimir.

Para Quesada, la victoria tiene un valor especial, ya que jugaron contra un rival que nunca se rindió en la cancha y que venía desempeñándose muy bien, habiendo obtenido previamente una victoria por 0-4 como visitante contra Puntarenas y un triunfo en casa por 4-3 sobre San Carlos.