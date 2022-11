Saprissa ya conoce a su rival para los cuartos de final del Torneo de Copa

Saprissa ya tiene rival para los cuartos de final del Torneo de Copa. A diferencia del paseo que se dieron los morados, Santos y San Carlos se enfrascaron en un intercambio de golpes, que terminó con un 5 a 5 a lo largo de los 180 minutos y necesitó de los cobros desde la pena máxima para definir el pase de los guapileños.

Los santistas llegaron al juego de vuelta con una ventaja de tres goles, luego de imponerse 4 a 1 en el estadio Ebal Rodríguez, pero la desperdiciaron por completo y eligieron sufrir hasta los penales.

Del lado de los Toros, salieron decididos a lavarse la cara y así lo hicieron desde los primeros minutos. Rachid Chirino firmó un doblete (minuto 2 y 46′), Yosel Piedra también concretó en el 35′ y Juan Luis Pérez se sumó a los anotadores en el 57. Sin embargo, los locales recibieron un golpe de Frank Zamora en el 35′ y en la tanda decisiva pecaron.

“Mostramos otra cara, pese a que en Santos tuvimos cosas buenas y también fallamos. No me voy satisfecho con el resultado y el no pasar de fase, pero pese a que no estamos preparados hoy para la competencia, se hizo un buen trabajo. Estamos en la preparación y ahora esperamos que lleguen los refuerzos, para apuntalar al equipo”, comentó el técnico sancarleño Víctor Abelenda en Tigo Sports.

El defensor de Santos Alvin Bennett (blanco) y el central de San Carlos Juan Luis Pérez tuvieron un duelo de tú a tú, en la vuelta de los octavos de final del Torneo de Copa. (San Carlos)

En la tanda desde el manchón blanco el resultado fue de 3 a 2. Para los locales fallaron Jonathan McDonald, Juan Luis Pérez y Marco Julián Mena, solo concretaron Yurguin Román y Suhander Zúñiga.

Por su parte, para la visita abombaron las redes Luis José Hernández, Isaac Salas y Morrison Palma, mientras que Denilson Mason y Starling Vega se equivocaron.

Al final, los guapileños tendrán mucho que corregir y más que ahora se miden al campeón nacional. Así lo aceptó el propio Alberto Moraga, quien dirigió el compromiso desde el banquillo.

“Nos costó mucho el partido, pero dichosamente sacamos la serie. Los penales no son una lotería, sino que se trata de capacidad y lo logramos. Se nos complicó porque San Carlos lo hizo bien, pero pasamos nosotros”, señaló Moraga.

Ficha del juego:

San Carlos: 4 (5)

Titulares: Johan Torres, Yosel Piedra, Gustavo Méndez, Roberto Córdoba, Christian Martínez, Juan Luis Pérez, Rachid Chirino, Suhander Zúñiga, Daniel Díaz, Jonathan McDonald y Maikel González. DT. Víctor Abelenda.

Cambios: Marco Julián Mena (Córdoba, al 38′), Yurguin Román (Chirino, al 73′) y Kadeem Cole (González, al 82′)

Santos: 1 (5)

Titulares: Alexandre Lezcano, Alvin Bennett, Adán Climaco, Luis Hernández, Sebastián Castro, Jhamir Ordain, Morrison Palma, Mauricio Lozano, Edder Solórzano, Frank Zamora y Starling Vega. DT. Alberto Moraga.

Cambios: Denilson Mason (Lozano, 63′), Isaac Salas (Zamora, al 63′)

Goles: 1-0 (2′): Chirino. 2-0 (26′): Piedra. 3-1 (35′): Zamora. 3-1 (46′): Chirino. 4-1(57′): Pérez. Árbitros: Benjamín Pineda con José Montes, Ilan Dutler y Deily Gómez. Estadio: Carlos Ugalde, 8 p. m.