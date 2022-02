Saprissa y Pérez Zeledón solo extrañaron el gol

Aubrey David y Lucas Gómez tuvieron un buen duelo en el área de Saprissa. Fotografía: Prensa Pérez Zeledón

Saprissa y Pérez Zeledón no pasaron del cero a cero. El partido no fue malo, de hecho tuvo emociones en ambos marcos y Saprissa salió a buscar un triunfo, al igual que los generaleños, pero la falta de efectividad frente a los dos arqueros fue notoria.

Pérez tuvo ocasiones en pies de Luis Stwart Pérez, Joshua Navarro y Gabriel Leiva; mientras que Saprissa tuvo sus chances por medio de Jimmy Marín, Darixon Vuelto, Julen Cordero, Aubrey David y Andy Reyes, pero ninguno de ellos tuvo la capacidad para marcar, por lo que el empate fue el negocio que se cerró con el pitazo final.

Saprissa sí ha mostrado una mejoría en su nivel de juego, ahora es un equipo más constante, más peligroso y con mayor cantidad de variantes en ataque, sin embargo continúa siendo muy frágil en defensa, pese a que Aubrey David le da mucha seguridad en las alturas.

La S sufre de más cuando le desbordan las bandas. Tanto Wálter Cortés como Sergio Céspedes en muchas ocasiones son desdoblados con facilidad, además de que pierden muchos de sus duelos uno contra uno.

Gabriel Leiva, volante creativo generaleño, pretendido por Saprissa en el último mercado, jugó un partidazo ante los morados y fue un verdadero dolor de cabeza para los Guerreros del Sur. Leiva creó ocasiones, también buscó su gol y siempre lo tuvieron que frenar con falta.

Iñaki Alonso decidió colocar en el campo un equipo alternativo, porque sabe que a mitad de semana debe buscar la hombrada frente a Pumas. El español guardó a hombres como Christian Bolaños, Mariano Torres, Darixon Vuelto, entre otros; al final los tuvo que poner pero con un desgaste menor, ya que jugaron menos tiempo.

La apuesta mostró que hombres como Julen Cordero, Jaylon Hadden y el panameño Víctor Medina pueden cumplir y generar peligro. El gran faltante fue el hombre que diera la puntada final.

La gran deuda de Saprissa es que todavía no recupera el terreno perdido del flojo arranque que tuvo, porque los morados siguen entre los últimos lugares de la tabla con apenas cinco unidades de 18 posibles. La semana para Saprissa lo deja con una victoria ante la Liga que le da crédito, un empate contra Pumas que le dio más aire, pero una igualdad ante Pérez que sigue teniendo a los morados estancados en la tabla de posiciones.

Por su parte, el cuadro de Pérez sigue sumando y se mantiene en la pelea por clasificar. Los dirigidos por Amarini Villatoro llegaron a diez unidades, pero sobre todo le impidieron a un rival directo por clasificar, los tibaseños, crecer en el campeonato.

Pérez quedó con el sinsabor de que fue el equipo que tuvo las ocasiones más claras y no les pudo dar final feliz; eso ante equipos como Saprissa es imperdonable.

Una preocupación con la que sale Saprissa de este juego es una fuerte dolencia con la que finalizó Darixon Vuelto, uno de los nombres de Alonso se guardó pero decidió usar para buscar el triunfo. Ahora es duda para la vuelta contra Pumas.

El empate sin goles entre morados y guerreros al final no fue aburrido, aunque no tuvo goles. Lo que queda claro es que el crédito que ganó Saprissa al vencer a Alajuelense se va agotando si los saprissistas no comienzan a sumar de tres pronto, porque siguen muy lejos de la parte alta.

Pérez, contrario a torneos pasados, dio un claro mensaje que para este torneo peleará y la mano de Villatoro comienza a formar un equipo bastante complicado para sus rivales.