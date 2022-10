Saprissa y Joel Campbell coquetean con intensidad

Joel Campbell y Saprissa parecen una pareja colegial que busca con intensidad entrelazar sus vidas.

El primero dice un par de frases para medir el terreno, la institución responde sin mayor censura y también le declara su amor. Campbell y los morados se encuentran coqueteando sin freno.

Primero fue el delantero, quien en el programa Acceso Total, transmitido por Repretel, dio a conocer que a su carrera le restaba un objetivo: jugar con el Saprissa.

“Saprissa es mi equipo, en un sueño que tengo desde pequeño porque desde los seis meses voy al estadio de Saprissa. Soy morado, morado”, afirmó.

El futbolista fue enfático en que desconoce si al final logrará vestir o no la camisa morada, sin embargo dejó en claro que ama ese color e insistió que es un deseo de niño jugar para la S.

De hecho, Campbell fue más allá y hasta describió lo que para él significa el ADN morado.

“Es ganador, yo me considero una persona ganadora. He cumplido todo lo que me he marcado en la vida y yo creo que mucho de eso se debe a todo lo que se enseña en Saprissa”, cerró.

El jugador del León de México reveló que en las finales del torneo nacional ha estado muy atento al desenvolvimiento de los saprissistas, al punto que le picaron los pies por estar defendiendo al Monstruo.

Ante esto, el presidente del Saprissa, Juan Carlos Rojas, no tardó en lanzarle un deseo a Joel en redes sociales.

Recuerdo una de mis primeras entrevistas como Presidente en 2011 me consultaron sobre Joel: dije q nuestra meta y anhelo era tenerlo en el primer equipo para el torneo q venía, nuestro primero… luego llegó el Arsenal 🤷🏻‍♂️. Pero no pierdo la fe q se pueda dar en algún momento💜💪🏼 https://t.co/84cRuJ1B1B — Juan Carlos Rojas (@presimorado) October 24, 2022

Campbell respondió sobre el mismo post: