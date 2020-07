La premura es total para Saprissa, ya que Centeno cuenta con el defensor y lo solicitó explícitamente. Sin embargo, al no ser un residente y no contar con permiso de trabajo, las fronteras terrestres y aéreas están cerradas para el futbolista y no hay forma de que ingrese al país. Así se lo hicieron ver al Monstruo ante las averiguaciones que realizó.