Saprissa ve en Liga Concacaf su válvula de escape como el torneo donde no falla

Si hay un torneo en el que Saprissa suele liberarse de la presión y encontrar un poco de calma es la Liga de Concacaf. Justamente este certamen se presenta de nuevo como su válvula de escape, ya que amarrar su boleto a semifinales frente al Comunicaciones de Guatemala les daría a los morados el respiro que tanto les urge, en medio de su irregularidad en el campeonato tico.

Christian Bolaños (con balón) y Kevin Espinoza estuvieron en el reconocimiento de cancha de Saprissa en el estadio Doroteo Guamuch, en Guatemala. (Saprissa)

Los números avalan a una S que en sus tres presentaciones en el torneo del área (2019, 2020 y 2021) sacó adelante las nueve series de muerte súbita que tuvo antes de pelear por el título, aunque sí cayó en la final el año pasado con Alajuelense.

Para el choque de este miércoles ante los chapines (7 p. m.), los tibaseños necesitan sacar de nuevo su mística o de lo contrario también quedarán fuera de la Liga de Campeones de la Concacaf (certamen principal). Si bien, llegan con la ventaja 4 a 3, su visita es sumamente compleja y así lo reconocen en el plantel.

“Saprissa es un equipo al que le gustan estas instancias, trabaja para esto y esperamos dar nuestro máximo esfuerzo para lograr el objetivo. Enfrentamos un equipo calificado, que tiene buenos jugadores, pero nos vamos a enfocar en nuestro juego y en el resultado que queremos”, dijo el técnico Mauricio Wright.

El timonel agregó que más allá de que muchos los quieren ver fuera: “Vamos a tratar de hacer lo nuestro, pero uno no puede cambiar las voces del odio y la maldad. Nosotros no podemos hacer nada con los sentimientos de algunas personas, pero vamos a tratar de hacer un buen juego, ser intensos y respetar nuestro funcionamiento. Salir a hacer lo que Saprissa suele presentar, porque más allá de que no hemos anotado últimamente, si hemos generado”.

El gran pecado de los saprissistas en la ida fue encajar tres tantos de los cremas, ya que ante un empate en el global el gol de visitante es criterio de desempate.

Aunado al desgaste de acumular siete partidos en 20 días, Wright y sus dirigidos atraviesan un bache en la competición tica, donde apenas sumaron cuatro puntos de 12 posibles, apenas anotaron dos goles en estas cuatro presentaciones y cayeron al cuarto lugar de la tabla.

Eso sí, los morados defienden que su volumen de juego es bueno y tienen lo necesario para levantarse y dar el golpe en los dos torneos que enfrentan.

“La obligación siempre la tenemos y en cualquier torneo en el que participamos debemos ganar el título y por eso este partido que viene es muy importante. Representamos a todo el país, no solo a la afición morada, pese a que mucha gente no quiere que clasifiquemos, así que vamos a buscar salir adelante y seguir en la competencia, porque es bueno para Costa Rica que sus equipos sigan en competencia”, destacó Jimmy Marín.

Precisamente Marín es uno de los jugadores que está de vuelta tras dos compromisos fuera por lesión. Su regreso da un alivio, si se toma en cuenta que es el goleador del equipo en el Apertura 2021, con cinco tantos.

Quien no estará del todo es Michael Barranques, quien sufrió una fractura en la mano y está descartado.

“Me siento muy bien, en buenas condiciones y si me toca, intentaré hacerlo de la mejor manera. En la semana que estuve fuera me preparé bien con los profesionales del equipos y estoy listo. Este juego de vuelta va a ser un partido muy distinto al primero, porque en la ida el Comunicaciones se paró bien atrás y salió a la contra, pero nosotros tenemos la serie a favor y ellos van a tener que salir más”, finalizo Jimmy.