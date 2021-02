“No sé quién lo piensa así, no sé si viene de parte de la prensa y son ustedes que lo ven con un pie afuera. Yo no. Veo que se están haciendo las cosas bien, se han logrado dos campeonatos con él, se está en otra final y en el torneo nacional estamos con la posibilidad del liderato el próximo fin de semana. No sé quién lo pone en duda, acá estamos confiados de lo que hacemos y tenemos mucha confianza en hacer un buen partido ante la Liga y traernos esa copa para acá”, finalizó el medicampista.