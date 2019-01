“Haremos todo lo que está en nuestras manos para sostener a los jugadores, para darles las condiciones óptimas y para que esos jugadores tengan las mejores herramientas para que su carrera tome el mejor camino. Estoy convencido de que Saprissa es la mejor plataforma para cumplir sus sueños. No quiere decir que de vez en cuando no vamos a perder a alguien, porque no podemos forzar el estar aquí y el que no quiera estar aquí, pues ni modo, que vayan a otro lado", explicó Juan Carlos Rojas, presidente del Saprissa.