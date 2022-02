Saprissa tiene ante Alajuelense mucho más en juego que tres puntos y el orgullo herido

Dicen que en el clásico se disputan más que tres puntos, que marca la temporada, que el orgullo está en juego. Todo eso es cierto, pero está claro que esta vez el Saprissa de Iñaki Alonso se juega eso y más, este domingo en el Estadio Nacional (11 a. m.). Apenas en la sexta fecha, el honor en disputa es solo una parte.

Para poner todas las cartas sobre la mesa y descubrir las que no se ven hay que hacer énfasis en lo siguiente: si la S pierde seguirá en el sótano de la tabla y quedará a 11 puntos de la Liga, pero también Guadalupe (líder) se le puede ir a 12 unidades y Cartaginés (tercero) a 11, lo que sería muchísima desventaja. Aunado a esto, en la tabla general de la temporada los morados son quintos (35 puntos), superados por Alajuelense (50), Herediano (49), Cartaginés (43) y hasta Santos (40); es decir, que si no son campeones del Clausura 2022 se quedarán sin ir a la próxima edición de la Liga Concacaf (asisten los dos campeones y el mejor de la tabla acumulada).

Otro naipe en esta baraja nada alentadora es que un traspié de los dirigidos por Alonso los haría acumular ocho partidos al hilo sin ganar (suman actualmente cinco derrotas y dos empates, incluyendo el cierre del torneo anterior), algo sin precedentes en un inicio de los tibaseños. Por más proceso que quieran defender en el club y por más que Ángel Catalina, gerente deportivo, confió en su compatriota como estratega, no podría sostener más a un timonel que acumula un pobre rendimiento del 36%.

Aunque cueste creerlo, Iñaki apenas ha ganado cuatro partidos, igualó dos y cayó en siete en su alicaída etapa al frente del Monstruo (20 goles a favor y 17 en contra).

Saprissa no sabe lo que es ganar en el Torneo de Clausura 2022, los morados apenas tienen un punto y son últimos tras cuatro presentaciones. (Jose Cordero)

La afición ya pide un cambio y hasta el propio estratega ya habló de ultimátum y de lo caótico que es el momento. Sin embargo, lo más completo para los saprissistas es que el miércoles tienen otro compromiso aún más complejo: reciben a Pumas de México, por los octavos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf.

Es decir, si toca sacudir el banquillo, quien llegue no tendrá tiempo de nada, deberá de conocer la planilla y plasmar su idea sin espacio, tomando en cuenta que la visita a los aztecas es el 23 de febrero. Todo esto hace que los jugadores acepten que no tienen opciones contra Alajuelense: o ganan o se derrumba todo.

“Tenemos clara la situación que estamos pasando, somos conscientes y estamos muy tristes y dolidos. Nunca me había tocado comenzar un torneo de esta manera y el mensaje es que hay que levantarse, tener ánimo y ser fuerte mentalmente, porque se viene un clásico y sabemos cómo se juegan estos choques. Estamos haciendo el esfuerzo, el compromiso está para sacar esto adelante y vamos a dar el máximo esfuerzo. Estamos unidos y queremos salir adelante”, afirmó Mariano Torres.

Confianza de la planilla

En un momento en el que todo son dudas en el Saprissa y las críticas llueven para el técnico Iñaki Alonso, los jugadores, principalmente los refuerzos que no dan la talla aún y hasta la dirigencia por sus movimientos, el estratega afirmó que tiene el respaldo del plantel y no ve señales de que intenten sacarlo.

“De verdad que me siento un privilegiado por estar en el Saprissa. Es un honor ser el técnico de este equipo y voy a disfrutar de los partidos, voy a competir y tratar de que mis jugadores ofrezcan su mejor versión. Uno ve y sabe cuando los jugadores no lo sienten a uno y no hay ese respaldo, pero no es el caso. Siento el respaldo y la confianza de la planilla para enfrentar el día a día y estos dos partidos que son muy importantes”, comentó Alonso.

En medio de sus preocupaciones, Alonso recibió otra mala noticia y es que no podrá contar con Ariel Rodríguez, quien sufrió un desgarro y quedó fuera del clásico.

Sumado a esto, Kendall Waston es duda por un problema en su rodilla y no ha entrenado con el resto del plantel. Será hasta el último momento en el que se definirá si es parte de la convocatoria, mientras Aubrey David tampoco estará por la expulsión que sufrió ante el Santos.