Saprissa tiene en su Cueva la oportunidad para impulsarse a lo más alto

Pese al empate del sábado ante Cartaginés (1-1), Saprissa salió bien librado en la fecha 18 del Torneo de Clausura 2023.

Los morados dejaron dos puntos al empatar con los brumosos, pero el resultado del juego entre Alajuelense y Herediano (también 1-1) dejó la tabla de posiciones con la misma diferencia.

La Liga y Herediano también igualaron en el mismo escenario, el estadio Fello Meza, por lo que Saprissa sigue firme en el liderato, con seis puntos de ventaja sobre los manudos, siete sobre Cartaginés que es tercero, ocho arriba de Sporting y diez con Herediano que es cuarto en el certamen.

A cuatro fechas para que termine la primera fase del torneo, Saprissa tiene en su Cueva una oportunidad que se la desean los demás equipos.

De cuatro juegos que restan, los tibaseños tienen tres en su campo y solo una visita, en la fecha 21 contra el Sporting, en el Estadio Ernesto Rohrmoser de Pavas, en San José.

Saprissa recibe este miércoles a Pérez Zeledón (8 p. m.), el domingo a Herediano (4 p. m.), visita a Sporting y cierra la fecha 22 en casa contra el Municipal Grecia.

Son 12 unidades en disputa para todos los equipos y con solo que Saprissa gane dos encuentros, llegará a 46 puntos y clubes como Cartaginés, Sporting y Herediano no lo alcanzaría en la cima aunque ganen los 12 puntos restantes.

LEA MÁS: Kendall Waston pide a los árbitros no pitar ‘estupideces o pequeñeces’

El único que lo puede igualar ganando todo, si Saprissa suma seis puntos más, es Alajuelense, que su panorama es de visita ante Grecia y Cartaginés, recibe a Puntarenas y cierra de vista contra Guadalupe. En ese caso entrarían a jugar los goles; ahora los morados tienen +19 y los manudos +21.

Vladimir Quesada, técnico de Saprissa, aseguró que en el plantel apuntan a terminar en el primer lugar, incluso a ser campeones, pero aclaró que no promete el cetro.

“Futbolísticamente hablando nací en Saprissa y me enseñaron a ver al marco contrario, esto no quiere decir que descuide la organización defensiva. Sé que en Saprissa tenemos que ser campeones, desde la U-9 hasta la Primera División masculina y femenina, lo que no puedo prometer es que voy a ser campeón, porque no conozco lo que va a pasar cada día, prometo que vamos a luchar y tratar de lograr los objetivos”, aseguró el timonel.

Saprissa empató ante Cartaginés y le sirvió que Alajuelense y Herediano no se hicieran daño. Youstin Salas, quien paricipó en el gol de su equipo, disputa el balón con Allen Guevara. (Rafael Pacheco Granados)

Para Quesada, un aspecto importante para él es el grupo, pues considera que tiene una buena planilla y según expresó, eso se notó una vez más tras el empate contra los brumosos, logrado con un futbolista menos tras la expulsión de David Guzmán.

“Hay jugadores con tanta calidad que pueden jugar hasta dos o tres puestos. Cuando debemos hacer cambios de estructura, no tenemos la necesidad de sacar un solo jugador, igualmente la planilla profunda nos brinda tener futbolistas en la suplencia que se conviertan en revulsivos como lo hicieron ante Cartaginés. Creo que los jugadores muestran el ADN que tanto se habla del Saprissa”, afirmó Vladimir Quesada.

El timonel saprissista expresó que contra Cartaginés no quedaron debiendo en ofensiva, aunque reconoció que esa fue la deuda, hacer otro tanto, pero cree en el grupo para terminar líder.

“La deuda fue porque no anotamos un gol más, pero queríamos ganar y en el camerino no vi alegría por el resultado. El punto es importante, porque nos aleja de nuestros inmediatos perseguidores, pero en la cancha se vio el reflejo de lucha de los muchachos”, agregó.

Saprissa tiene la mesa servida y puede liquidar en su “cueva”, hasta se puede dar el lujo de perder ante Herediano, siempre y cuando le saque los tres puntos a Pérez Zeledón este miércoles y a Grecia en la última fecha del certamen.