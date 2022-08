Saprissa tiene a un ‘Loco’ con 300 juegos

⚽️ .@DavidGuzmanCR ganó sus títulos en los años 2010, 2014 (verano e invierno), 2015, 2016, 2020, 2021. En 2013 ganó un torneo de copa



⚽️ Está en el puesto número siete de jugadores que más títulos nacionales han ganado con Saprissa. pic.twitter.com/JRc7ZcXYEe — Deportivo Saprissa 💜 (@SaprissaOficial) June 5, 2021

La noticia lo tomó por sorpresa, le dijeron que estaba cerca de llegar a los 300 partidos con Saprissa y no se lo creía. Es más, ya superó la cifra, suma 302 juegos desde su debut en el 2009 con los morados.

“No sabía que iba a cumplir esa cantidad, cuando estaba acercándome a esa cifra, Patricio (Altamirano), encargado de prensa del equipo, fue quien me dijo que le habían dado las estadísticas mías”, recordó David Guzmán, a quien el domingo antes del encuentro frente a Puntarenas, la dirigencia de Saprissa le regaló una camisa con el número 300.

"Estoy feliz de seguir creciendo y espero jugar más partidos", dijo David Guzmán, a quien Saprissa le reconoció haber llegado a 300 juegos. (Jose Cordero)

El “Loco”, como le dicen sus compañeros, está feliz de haber sumado esa cantidad de compromisos con el club tibaseño.

“Importantísimo, obviamente no soñaba con esto y es muy difícil llegar a esa cantidad, pero con constancia y mucho esfuerzo, Dios me premia con esta linda oportunidad”, manifestó Guzmán, quien mencionó que hablar de 300 juegos se dice sencillo, pero no es fácil alcanzarlos.

“Fue una sorpresa bastante linda llegar a 300 partidos con esta institución. No es nada fácil, han pasado muchísimos jugadores por acá y uno se ha mantenido y eso tiene un plus extra”.

Ahora que posee esa cifra, David desea acrecentarla, pero no se traza una meta, su intención es estar bien para seguir en la cancha.

“La meta sería lo que Dios me permita, lo que Dios me dé la oportunidad de seguir acá y sería lindo cumplir un rol importante en esto”.

Al hablar de los mejores juegos que ha disputado con Saprissa, Guzmán hizo una pausa y expresó que son las finales.

“Creo que disputé ocho o nueve finales, si no me equivoco y creo que gané ocho y eso es lo que más le marca a uno ganar títulos”.

El volante es el sétimo jugador con más títulos en la historia del club, cuando Saprissa alcanzó el cetro 36, Guzmán llegó a su octava copa, al lado de figuras míticas como la de Guillermo Hernández, Fernando Solano y Gabriel Badilla.

¿Cuál es el partido que más le ha gustado o el de mayores recuerdos?

El partido que más me ha gustado o más recuerdo fue el que disputé antes de irme a Estados Unidos frente a Herediano, que ganamos el título acá.

¿Cuáles fueron sus mejores goles en esos 300 juegos?

Los que hice en clásicos, son lo que más valen. Hacer un gol en un clásico es muy difícil y aparte que jugás contra el archirrival y la sensación es muy bonita.

¿Cuál fue el gol más bonito?

Hice un gol importante en el Morera Soto a pase de Mariano (Torres). Ese tanto fue bonito sí, pero me quedo con el gol que hice de tiro libre contra Patrick (Pemberton).

¿Qué hará con la camisa que le dieron con el número 300?

Enmarcarla, es algo bonito, un recuerdo para mis hijos. Mi hijo está dando sus primeros pasos y es bonito para él que vea esas cosas.