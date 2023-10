Saprissa tiene a su ‘perro de traba’ y la afición le reconoce la entrega

Le dicen el ‘perro’ y así lo demuestra en cada juego con Saprissa. Tiene ese ida y vuelta, casi que se come la banda, y en la marca es aplicado; de ‘traba’ cuando tiene que serlo y se siente a gusto jugando como lateral.

El domingo ante San Carlos, salió de la cancha al minuto 58, y la afición aplaudió a Kliver, el ‘perro’ Gómez, quien ha jugado 12 partidos con los morados, según las estadísticas registradas por la Unafut.

Kliver se unió al cuadro morado para esta temporada, cuando el campeonato ya había empezado, y según comentó, fue un punto en su contra que debió solventar de la mejor manera para ganarse un lugar en el once estelar.

“Llegué tarde al equipo y me fui acoplando poco a poco. Lo que necesitaba eran minutos, tener partidos. Entrenar no te da el juego que se necesita en la cancha, ese aporte que se le puede brindar a los compañeros”, dijo Kliver Gómez.

En los primeros encuentros en los que vio acción con el equipo, Vladimir Quesada, técnico de Saprissa, utilizó a Kliver como volante, y aunque no era su posición natural, trató de cumplirle al entrenador.

“Cuando jugaba como volante, lo hacía porque, de lo contrario, no jugaba. Había muchos en mi posición y creo que no lo hice mal, pero no era mi fuerte. Siempre confié en Dios de que no es cómo comienza, sino cómo termina. Siempre me verán aguerrido en el campo y dando lo mejor”, señaló Kliver.

El ‘perro’ añadió que jugar como lateral es lo que le gusta: “me siento cómodo”, aseguró.

“Mi posición es lateral, y uno se siente mejor. Como lateral, lo hago de la mejor manera, y la afición me ha respaldado”, mencionó Kliver, quien recordó los primeros compromisos como volante.

“Al principio sí me costó un poco porque llegué tarde al equipo, pero conforme me dieron partidos en mi posición y con el apoyo de los compañeros, me he sentido con más confianza en la cancha”, dijo Gómez.

El esfuerzo de Kliver Gómez en los entrenamientos con el Deportivo Saprissa ha dado sus frutos, ya que se ganó un puesto como titular en el equipo. (Jose Cordero)

Vladimir Quesada elogió a Kliver y habló de sus condiciones, que según él, le abrieron un espacio en el equipo.

“Partido a partido lo reitera con su rendimiento en el terreno de juego. Además de sus cualidades físicas y técnicas, que obviamente van relacionadas con sus condiciones tácticas. Kliver tiene lo más poderoso que hay, y es que nosotros somos mente, lo que maneja nuestro cuerpo es el cerebro, y él tiene una gran mentalidad, es un ganador”, indicó Vladimir.

Quesada añadió que Kliver no claudicó, se entregó y buscó la forma de ser tomado en cuenta.

“Imagino que esa mentalidad que tiene es por sus raíces, debe traerla desde su casa, y se ve en cada uno de los entrenamientos. Por eso, como he dicho otras veces, si usted le da al fútbol y Kliver le da, el fútbol le devuelve. Además de sus destrezas y aptitudes, sus cualidades mentales son enormes”, manifestó Vladimir Quesada.

Kliver Gómez fue titular en los últimos cuatro juegos de Saprissa, incluido el del miércoles de la semana pasada en Honduras, ante Motagua, por el pase a la Concacaf 2024. En el Apertura 2023, según la Unafut, Kliver ha jugado 677 minutos de los 1.530 que ha disputado el cuadro saprissista, tiene un gol, ha efectuado 10 disparos al marco, de los cuales cuatro fueron directos.