Saprissa tapó su gran carencia con un Jimmy Marín que enloqueció a Alajuelense

No es un centro delantero y tampoco se ubica en la posición de “9″, pero esto no le impide a Jimmy Marín ser la solución a los dolores de cabeza de Saprissa, por no contar con un atacante de garantía. Es más, frente a Alajuelense volvió locos a los defensas y fue clave para el gane morado 2 a 1, en la ida de la final de la segunda vuelta del Torneo de Apertura 2021.

El volante de Saprissa Jimmy Marín (izquierda) superó las ocasiones que quiso al defensor de Alajuelense Yurguin Román, en la ida de la final de la segunda fase del Apertura 2021. (Rafael Pacheco Granados)

Tal y como pasó en la semifinal ante Herediano en la Cueva, Marín anotó uno de los goles y fue de los mejores o en realidad el mejor del partido. Por algo ganó 17 duelos y apenas perdió tres, tanto en la banda derecha, como por el centro y cuando se tiró a la izquierda.

Jimmy tiene la virtud de encarar y se sabe fuerte en el uno contra uno, pero fue hasta este campeonato en el que explotó en las redes, al punto que suma nueve anotaciones y es el mejor artillero de su equipo.

“No solo ha sido en el cierre, siento que he venido haciendo un buen torneo, a lo largo de todo el campeonato he aportado, se me ha dado el gol y e intentado generar peligro y ayudar al equipo. Dios me permite hacer esto y se lo dedico a Él, que es el que me permite estar en lo que más me gusta”, señaló el mediocampista.

El saprissista hizo lo que quiso con el manudo Yurguin Román y en su anotación le sacó mucha ventaja en velocidad. No hay duda que esta es la carta que mejor resultados le da una ofensiva tibaseña muy mermada.

Ariel Rodríguez se perdió el compromiso por síntomas de pubalgia, comunicaron en la S, mientras que David Ramírez ya suma tres partidos de baja por un trauma distorsivo de rodilla.

Es decir, que el único delantero habilitado y con experiencia es Orlando Sinclair, titular contra la Liga, pero sin mucho protagonismo. De igual forma, Rodríguez solo acumula un tanto en 11 apariciones, Ramírez dos en 20 y Sinclair cinco en 23.

Estos números reflejan que Jimmy es quien levanta la mano para equilibrar las falencias y el mediocampista dice estar muy a gusto con el rol que asumió para esta campaña.

Con lo que no quedó del todo satisfecho fue con el resultado ante Alajuelense. Marín es claro en que no aprovecharon el hombre de más que tuvieron en el segundo tiempo (expulsión de Bernald Alfaro) y el 2 a 1 es un resultado corto para la vuelta del domingo en el Morera Soto.

“Intentamos sacarle más ventaja al hombre de más que tuvimos en el segundo tiempo, pero Alajuelense cambió a línea de cinco y no pudimos. Al final, lo importante es que se sacó la victoria en un tipo de partido que sabemos que siempre es muy cerrado y peleado”, finalizó.