Saprissa supera el susto y elimina a San Carlos en penales

Saprissa se vio obligado a pisar el acelerador a fondo, superar el susto del primer tiempo, elevar el nivel y clasificar en los penales a la semifinal del Torneo de Copa, 9-8, luego del 2-2 en el juego.

Desde el manchón blanco anotaron: Christian Bolaños, Orlando Sinclair, Pablo Arboine, Javon East, Jefferson Brenes, Warren Madrigal, Jorkaeff Azofeifa, Douglas Sequeira y Kendall Waston. Esteban Alvarado se lució al tapar el noveno lanzamiento de San Carlos, ejecutado por Joseph Peraza, y el club saprissista respiró aliviado mientras se prepara para medirse a Herediano, que en el camino eliminó a Pérez Zeledón.

Por parte de San Carlos, anotaron desde el punto de penal: Roberto Córdoba, Fabián Arroyo, Yurguin Román, Jonathan McDonald, José Andrés Rodríguez, Reggy Rivera, Christopher Alfaro y José David Sánchez.

Sin embargo, antes de definir el pase, los locales sufrieron más de lo esperado. Un Saprissa desconocido y con un rendimiento para el olvido fue embestido por los ‘Toros del Norte’ en el primer tiempo de los cuartos de final del Torneo de Copa. San Carlos sacó provecho de un rival sin ideas, sin argumentos para hacer daño en ofensiva e ingenuo y despistado en la marca.

En cuestión de 9 minutos, San Carlos hizo lo impensado en el primer tiempo, inclinando la balanza a su favor con un marcador de 2-0. Este resultado cambió gracias al gol de Orlando Sinclair desde el punto de penal, tanto que llegó por la pésima marca del joven Christopher Alfaro, quien sujetó a Sinclair cuando ya expiraba la primera parte. Benjamín Pineda, árbitro del encuentro, marcó el punto de penal. Fue una falta clara que Sinclair mismo cambió por gol y le dio un poco de tranquilidad a su escuadra.

Antes de ese despiste de Alfaro, tácticamente, San Carlos era superior a los tibaseños, quienes en la mayor parte de los primeros 45 minutos lucieron imprecisos en los pases, con pocas llegadas y acciones de peligro. Los norteños se dieron cuenta de los problemas morados y adelantaron filas, apretaron en la marca, sobre todo en la salida, y así abrieron el marcador.

Esteban Alvarado quiso salir jugando con Jefferson Brenes, quien se durmió y no estuvo atento para recibir el balón ni de la presión de Wilmer Azofeifa, quien robó la pelota y se la dejó a Marco Julián Mena para que fusilara a Alvarado.

Kendall Waston y Esteban Alvarado fueron las figuras de Saprissa en los lanzamientos desde el punto de penal, donde los morados se llevaron la clasificación. (Jose Cordero)

El segundo tanto fue un trallazo de Gabriel Leiva, quien avanzó mientras Jefferson Brenes, Douglas Sequeira y hasta Pablo Arboine lo veían ganar unos metros, pero no lo marcaban. Sequeira llegó a dobletarlo junto a Brenes, pero no lo encimó, y ante tanta facilidad y tras el buen pase de Reggy Rivera, Leiva le abombó las redes a Esteban Alvarado.

Saprissa no contó con 12 futbolistas, quienes entre convocatorias y lesiones se ausentaron del encuentro, pero las bajas, aunque sensibles, no deben hacer mella en el juego colectivo de los morados. Siempre han dicho que cuentan con una plantilla amplia y quienes no actúan con regularidad deben responder cuando tienen la oportunidad.

Obligado por el resultado en contra, Vladimir Quesada, técnico de Saprissa, recurrió a sus hombres de experiencia en el banquillo como Kendall Waston, Javon East y Christian Bolaños, y el equipo mejoró. Cambió y buscó el empate a como diera lugar, el mismo que encontró en un zurdazo de Javon tras una buena recuperación de Pablo Arboine.

El bicampeón nacional fue mejor en la etapa de complemento, pero San Carlos supo aguantar las arremetidas, por momentos también intentó otra anotación, y al final se la jugó en la ruleta de los penales.

Ficha Técnica

1️⃣1️⃣ ¡DALE MORADOS! Este es el once inicial para nuestro juego por el Torneo de Copa 🔥



👉🏻 @grupo_ins pic.twitter.com/E8mlNUCKu4 — Deportivo Saprissa 💜 (@SaprissaOficial) September 7, 2023

Cambios: Jorkaeff Azofeifa, Javon East y Kendall Waston ingresaron por Kliver Gómez, Ulises Segura y Julen Cordero al 46. Christian Bolaños por José Carlos Jiménez al 62.

Así alinean Los Toros para el partido de esta noche

🏆 Cuartos de Final Torneo de Copa Dorado Bet 2023 #TCDB23

⚽️ Saprissa - San Carlos

🏟 Ricardo Saprissa

⏰ 8:15 pm

⚽️ Saprissa - San Carlos

🏟 Ricardo Saprissa

⏰ 8:15 pm

📺 @FUTVCR #SanCarlosMasQueFutbol #Toros 🐂 💙❤️ pic.twitter.com/GHRxQyzAFY — AD San Carlos (@adsancarlos) September 7, 2023

Cambios: Jonathan McDonald por Jean Carlo Alvarado al 46. Roberto Códoba y Raheem Cole por Andrey Soto y Gabriel Leiva al 65. José Andrés Rodríguez por Wilmer Azofeifa al 83. José David Sánchez por Marco Julián Mena al 87.

Árbitro: Benjamín Pineda. Asistentes: Carlos Fernández y Víctor Ramírez. Secretario arbitral: Jesús Montero.

Goles: 0-1: Marco Julián Mena al 18. 0-2: Gabriel Leiva al 27. 1-2: Orlando Sinclair de penal al 47. 2-2: Javon East al 62.

Amonestados: Kendall Waston en Saprissa. Jean Carlo Alvarado y Jonathan McDonald en San Carlos.

Expulsados: No hubo.

Estadio: Ricardo Saprissa.

Hora: 8:20 p.m.