Un Saprissa fuera de la zona de clasificación tiene más figuras en la Selección que el líder Herediano

La base de la Selección de Costa Rica, que se medirá a Honduras el 23 de este mes, la integran los legionarios, pero llama la atención que el Deportivo Saprissa tiene más jugadores convocados que Herediano, líder del campeonato.

En este momento, el cuadro morado está fuera de la zona de clasificación, es sexto en la tabla con 19 puntos, muy lejos de los florenses, quienes en el primer puesto cuentan con 31 unidades. Pese a esa diferencia, Gustavo Alfaro, técnico de la Tricolor, llamó a seis futbolistas morados y solo a cuatro del cuadro rojiamarillo.

De Saprissa fueron convocados el portero Kevin Chamorro, los defensas Pablo Arboine, Gerald Taylor y Joseph Mora, junto con el volante Jefferson Brenes y el delantero Warren Madrigal. Por su parte, Herediano tiene en la lista a los defensas Fernán Faerron y Haxzel Quirós, además de los volantes Elías Aguilar y Orlando Galo. Alajuelense, que ocupa el tercer puesto en el torneo, cuenta con la presencia en la Selección de Alexis Gamboa, Yael López y Joel Campbell.

Costa Rica da a conocer lista para enfrentar a Honduras

Uno de los jugadores de Saprissa, quien tenía casi tres años de no estar en la Selección Nacional, fue llamado por Gustavo Alfaro para el primer microciclo de este mes y se quedó.

Joseph Mora, lateral izquierdo del Deportivo Saprissa, está entre los 26 convocados por Alfaro para los partidos contra Honduras y Argentina.

Mora, quien para este campeonato llegó a Saprissa procedente de la MLS, es el refuerzo que más le ha rendido a los tibaseños. De hecho, ha jugado 957 minutos de los 990 que han disputado los saprissistas. Su regularidad y buen juego le valieron ser llamado por Gustavo Alfaro a la escuadra patria.

“Yo siempre quiero optar por estar ahí con la Selección y es un objetivo que me había trazado al volver al país. He trabajado para eso, para que me tomen en cuenta. La última vez que estuve en el equipo fue en un amistoso contra Estados Unidos y en la Liga de Naciones en 2021″, aseguró Joseph Mora.

Joseph Mora es uno de los jugadores que más ha disputado encuentros con el Deportivo Saprissa en el campeonato. El lateral apunta a ser titular por la banda izquierda con la Selección de Costa Rica. (JOHN DURAN)

De los 26 llamados por Alfaro, 23 estarán en el juego de repechaje por una plaza en la Copa América de este año, el 23 de este mes contra los catrachos. Tres días después, los 26 tendrán opción de medirse en amistoso a Argentina, campeón del mundo. Ambos compromisos son en Estados Unidos, ante Honduras en Frisco, Texas y frente a Argentina en el Coliseo de Los Ángeles.

Sobre el repechaje, Mora comentó que debemos ser positivos y pensar que sí se puede lograr el pase a la Copa América, que se disputará del 20 de junio al 14 de julio de este año en territorio norteamericano. “Hay que estar positivos, creo que Costa Rica tiene una gran posibilidad. Nosotros sentimos mucho el fútbol y con los profesores, ellos tienen buenas ideas y creo que es posible pasar el repechaje. Hay que meterse eso en la cabeza y ser positivos, buscarlo, porque por ahí empieza todo”, resaltó Mora.

Joseph consideró que su llamado a la Selección le llega en buen momento, opinó que ha trabajado todos los detalles con la intención de mejorar el nivel, aportarle a su club y ser visto por Gustavo Alfaro.

“Quiero seguir subiendo y voy por más. Es importantísimo sumar minutos en Saprissa, ese era uno de los objetivos que me tracé al venir al club, retomar el ritmo y estoy contento con eso. Estoy para aportar más y ojalá pueda ayudarle a la Selección”, expresó Joseph Mora.

Mora tiene un motivo más para sentirse a gusto con su convocatoria al conjunto nacional, y es que ya festejó el gol. En el último partido del campeonato con Saprissa, en el duelo contra el Santos de Guápiles, marcó el segundo tanto, de los tres que hizo su escuadra. Joseph recibió un pase en profundidad, controló y se hizo el autopase con la cabeza, dejó atrás a su marcador y soltó el zurdazo para fusilar al guardameta santista.