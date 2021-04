“Hablo de esos jugadores específicos que uno pensaría consolidarlos, porque no es solamente ponerlos, se han puesto muchos jugadores, pero no se pueden consolidar. Apostamos por Jeiner Ballestero y le estamos dando más minutos, es un zurdo interesante, buen manejo, le pega bien, y no pudo viajar a Philadelphia. Por esas razones es que no tienen continuidad. Con Jedwin Lester estaban otros por delante, estábamos preparándolo mentalmente, psicológicamente, para que cuando ingrese tenga esa confianza”.