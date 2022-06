Saprissa se declara sobreviviente de la pandemia en el plano financiero

Juan Carlos Rojas, presidente de Saprissa, brindó una conferencia de prensa luego de la Asamblea de Accionistas, la cual se llevó a cabo el pasado jueves 9 de junio. (Jose Cordero)

Saprissa dice tener salud financiera. El cuadro morado, pese a que no ha revelado sus estados financieros públicamente, garantizó por medio de su presidente, Juan Carlos Rojas, que han logrado sortear las dificultades que conllevó la pandemia; si hoy necesitan una pronta inyección de dinero -explican-, es para no atrasar más proyectos como el centro de entrenamiento.

Rojas no escondió que la deuda morada ha crecido. El último dato público que se tuvo fue que los tibaseños debían un monto total de $14 millones; empero, esa cifra fue de los estados financieros que cerraron en setiembre 2014; luego de esto se sabía poco sobre el tema.

Pese a que al jerarca se le preguntó directamente si podía revelar el monto que se debe, el presidente explicó el estado actual de ese punto sin decir el número, aunque confesó que sí hay un crecimiento reciente, sobre todo por el afectamiento de la pandemia, en la que el fútbol nacional tuvo que acostumbrarse a jugar sin público por largo periodo.

“La deuda ha aumentado en este tiempo porque atravesamos una pandemia y Saprissa llegó a una reestructuración financiera o acuerdo de deuda donde se parte del hueco de flujo de caja para compensar la caída estrepitosa de ingresos. Esto se dio de varias formas: ahorro de gastos en alguna medida, que no se quiso ir más allá; otro es el aumento de capital que se está haciendo ahora; y parte, aumento de deuda”, enfatizó.

Aunque la noticia no es positiva, lo cierto es que Rojas destaca la capacidad que ha tenido la organización para no ser irresponsable y cumplir a cabalidad con cada una de sus responsabilidades.

“Sí se dio un aumento de deuda como consecuencia del covid, pero dichosamente Saprissa no ha dejado de cumplir con sus obligaciones nunca. Dichosamente Saprissa tiene un grupo de socios como respaldo que jamás dejarían que eso suceda y dichosamente, como se está mencionando, hay opinión limpia y tanto es así que los mismos bancos estuvieron dispuestos a otorgar ese crédito nuevo, que si no se puede repagar, no lo darían”, pronunció.

De hecho, el presidente tampoco evadió aceptar que mucho de la capitalización que están realizando de $3 millones es para conseguir mitigar este efecto adverso y además fortalecer los estados financieros.

“Los usos de los fondos, pues básicamente es mitigar el impacto de la pandemia sin dejar de acelerar el proceso de estrategia que le presentamos a los accionistas, el cual se hizo en 2021. Hay un plan estratégico para 2025 con iniciativas muy interesantes. No queríamos retrasar algunos elementos como el centro deportivo; entonces, los fondos van para mitigar el efecto de la pandemia, acelerar la estrategia y fortalecer los estados financieros”, señaló.

De esta forma, con los millones de dólares, el Monstruo lo que quiere es dejar de prolongar proyectos como el centro de entrenamiento, mejoras al estadio, además de inversión en divisiones menores; pero sin la necesidad de ver comprometido su flujo de caja común.

Según Rojas, Saprissa en sus últimos dos periodos reportó un bajonazo de ingresos de casi un 50%, por lo que se creó un hueco importante.

“Hubo una afectación profunda, se comentó la caída de ingresos que sumados los periodos 2020 y 2021 cayeron un 45%, en promedio. Esto representa un hueco importante dentro de las pérdidas que resultan el efecto covid, pero tenemos una opinión limpia de los auditores, un respaldo de los bancos que le da a Saprissa un plazo largo para pagar sus deudas, un patrimonio positivo. La situación más allá del impacto covid es que Saprissa cuenta con accionistas comprometidos y un plan estratégico claro”, rescató.

La cabeza de la junta directiva saprissista nuevamente recalcó en que el fútbol no es un negocio rentable en Costa Rica, por lo que el interés del grupo que él representa (Horizonte Morado) de estar en Saprissa va más allá de recibir algún tipo de retribución económica.

“Yo lo he dicho abiertamente cuando me lo han preguntado: el fútbol es un negocio muy difícil y Saprissa a los socios no les ha dejado nada a nivel de dividendos; más bien acabamos de inyectar esos seis millones y tres que vienen. Si fuera por un tema de retorno financiero hay muchas otras inversiones que son más rentables. La inversión y el compromiso de Horizonte Morado está el apoyo y respaldo, tenemos un gran sueño, una visión. Saprissa cuenta con el respaldo, pero la motivación de los socios va más allá de un tema de retorno financiero que no se ha dado y que en mucho tiempo seguirá siendo muy difícil”, finalizó.

Juan Carlos Rojas profundizó dando a conocer que Horizonte Morado ha aportado hasta la fecha $6 millones y es muy probable que termine dando $3 millones más.

“Horizonte Morado ha aportado aproximadamente $6 millones previo a este aumento de capital, el plan 2020 que tenía cinco ejes, pues bueno, ya pasó el 2020 y yo hice un informe de cómo se movieron esos ejes, algunos con éxito y otros sin cumplimiento en la totalidad. Por ejemplo, el centro de entrenamiento, inversión en estadio; por eso ahora se informa del ejercicio al 2025. Estos $3 millones promueven que Saprissa no se atrase más, que se retomen temas prioritarios ahora en el plan al 2025″, concluyó.

¿En qué consiste la capitalización por $3 millones del Saprissa?

La capitalización por $3 millones que propuso Horizonte Morado por medio del presidente del Saprissa, Juan Carlos Rojas, en la Asamblea de Accionistas, fue aprobada por la misma es una inyección de dinero.

Estos $3 millones se capitalizaron en emisión de nuevas acciones, pero con los accionistas actuales. Es decir, no existen nuevos accionistas.

“Se aprobó la inyección de $3 millones mediante una emisión de nuevas acciones pero con los accionistas actuales; de hecho Horizonte Morado le comentó a los demás que estaba dispuesto a aportar la totalidad de ese monto si los minoritarios no podían o querían aportar”, reveló Juan Carlos Rojas.

Por ley, cada accionista tiene derecho a aportar un monto del total de la capitalización de acuerdo a las acciones que tiene.

“Se dio un plazo para que en los próximos 30 días los accionistas nos dejen saber si participarán o no de la capitalización. Lo positivo es que Horizonte Morado cubriría esa totalidad si al final no deciden participar”, externó.

Saprissa tiene sus acciones divididas de la siguiente forma: 70% Horizonte Morado y 30% los restantes accionistas, quienes en total suman aproximadamente 700 accionistas.

Ante este escenario, Horizonte Morado tendría que poner $2.100.000, mientras que los restantes $900.000 se dividirían entre los minoritarios. Por ejemplo, si un accionista tuviera solo una acción debería aportar unos $1.285.

¿Qué pasa si la inversión la asume por completo Horizonte Morado? Su procentaje de acciones ya no será del 70%, sino mayor.