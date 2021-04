Los equipos no son entidades eternas: los hubo ilustres que murieron y hoy en día son apenas referencias históricas. La Libertad, Gimnástica Española, Orión… fantasmas errando en el crepuscular limbo del recuerdo. Igual que las especies animales, que las más rutilantes estrellas, que los volcanes otrora devastadores, los equipos languidecen, se extinguen, se apagan, mueren. Terrible palabra, pero no vamos a acudir a litotes, eufemismos o perífrasis: mueren, sí. Para siempre. No queda de ellos más que un puñado de imágenes en un puñado de mentes que a su vez no tardarán en bajar a la tierra. Entonces sobrevendrá esa terrible segunda muerte que es el olvido. La muerte social. La muerte con la que aún los muertos terminan de morirse.