“Obviamente que esta es mi casa y acá me quiero retirar, así que vamos a ver qué pasa. Siempre he dicho que el fútbol me ha dado mucho y no quiero que el fútbol me retire, sino que quiero retirarme yo... Lógicamente que para estos seis meses que vienen las conversaciones van adelantadas, pero vamos a ver qué pasa. Hablé con la directiva y le dije que me siento capacitado para jugar un año más... ellos me fueron sinceros y están interesados en darme seis meses más y pues ahí vamos a ver el rendimiento y lo normal para una nueva renovación”.