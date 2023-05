Saprissa pule a la ‘pesadilla’ de Herediano de cara a las semifinales

El duelo quedó pactado, Herediano se metió en la fiesta de las semifinales y el jueves recibe a Saprissa a las 8 p. m. en el Colleya Fonseca de Guadalupe.

Duelo de pronóstico reservado y los rojiamarillos lo enfrentarán con respeto hacia Saprissa por ser el líder, dicen ellos y por la forma en que ganó la primera fase.

“Es el equipo que mejor hizo las cosas en todo el certamen y se le debe tener mucho respeto, pero en finales todo cambia”, aseguró Yeltsin Tejeda, capitán de Herediano.

Los florenses deben estar atentos, sobre todo de su “verdugo”, atacante que aprovechó la última fecha del torneo para afinare la puntería y sacudir las redes.

Orlando Sinclair cerró con goles, hizo tres ante Grecia y pide un campo en la ofensiva para medirse a Herediano, club al que más le ha anotado en Primera División.

LEA MÁS: Orlando Sinclair tiene la respuesta que Saprissa tanto buscaba

Sinclair posee 18 tantos en Primera y de ellos, seis se los marcó a los rojiamarillos, es decir el 33% de sus goles fueron ante el Team.

“Me he tenido más confianza desde que llegó el profe (Vladimir Quesada), quien me ha dado más minutos y he respondido en la cancha, y gracias a Dios, ha sido con goles”, dijo Orlando el sábado luego del encuentro que Saprissa ganó por goleada 5-1 ante Grecia, con tres anotaciones del delantero.

Sinclair lleva seis goles en el torneo, la mitad de ellos los concretó el sábado y sin duda puso a pensar a Vladimir Quesada para usarlo como titular ante los rojiamarillos.

“Lo hablaba durante la semana, él (Vladimir Quesada) me puso a debutar, me conoce desde ligas menores y trato de retribuirle en la cancha”, comentó Orlando.

Orlando Sinclair le hizo el sábado tres goles a Grecia y al final se llevó el balón y festejó junto a Youstin Salas. (Foto Prensa de Saprissa).

Desde octubre 2021 a la fecha, Saprissa le ha convertido nueve goles a Herediano en los diferentes partidos de campeonato, de ellos, Sinclair le hizo cinco a los florenses.

Orlando no puede explicar por qué le ha concretado tanto a Herediano, solo ha dicho “se me han dado las cosas”, pero para él, lo fundamental es colaborarle al equipo con goles.

“Los delanteros vivimos de goles, en esta institución siempre hay esa exigencia. El ser delantero y no venir anotando claro que te genera un poco de presión y frustración, pero siempre he trabajado fuerte”, afirmó.

En instancias finales, Orlando Sinclair ya disfrutó el momento de hacerle daño a Herediano, le anotó en las semifinales del Torneo de Apertura 2021, también en la final del Apertura 2022, cuando Saprissa se impuso 0-1 en el Colleya Fonseca, en el segundo juego entre ambos.

Luego en la gran final de ese torneo, volvió a sacudir las redes en el primer choque donde Saprissa ganó 2-0, el otro gol lo convirtió Kendall Waston.

“Creo que vamos a llegar fuertes a las semifinales y tenemos que estar concentrados para conservar esa versión que mostramos a lo largo del campeonato. Tenemos una buena planilla y en casa nos hemos hecho fuertes”, opinó Orlando Sinclair.

En el presente Torneo de Clausura, Sinclair ha jugado 663 minutos, estuvo en 14 partidos, donde hizo seis goles, tres asistencias y efectuó 24 remates, 11 de ellos directos a marco, según las estadísticas de la Unafut.