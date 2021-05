“Somos Saprissa y queremos el título, así tenemos que salir a ganar, no especulamos. Obviamente son partidos distintos, debemos manejarlo con calma y aprovechar las oportunidades que nos queden... Este semestre ha sido totalmente raro, el torneo no fue muy bueno para nosotros, solo hubo un equipo que lo hizo mejor y ya no está (Alajuelense). Nos gusta jugar este tipo de partidos, así que vamos a respetar al rival y a intentar cerrar muy bien este semestre”, señaló David Guzmán.