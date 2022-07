Saprissa priorizó a Javon East sobre el ahora jugador de Alajuelense Rolando Blackburn

Rolando Blackburn fue presentado como jugador de Alajuelense junto a Aubrey David, ambos exjugadores de Saprissa. (Prensa Alajuelense)

Rolando Blackburn fue uno de los fichajes de Alajuelense para el presente certamen, pero también pudo vestirse de morado. De hecho, el presidente de la S, Juan Carlos Rojas, confesó que el canalero fue una de las opciones con las que se conversó para ponerse la camiseta saprissista, empero al final se inclinaron por Javon East.

Blackburn tenía pasado en Tibás, al punto que en varios mercados de piernas pasados ya había sonado su nombre y el jugador también siempre mostró su deseo de vestirse con la camiseta tibaseña; empero al final en el conjunto saprissista prefirieron al goleador del Santos de Guápiles.

Rojas brindó una entrevista al medio panameño El Marcador, donde no escondió el cariño que tiene por el romperredes canalero, pero además reveló detalles sobre las conversaciones que se dieron previo a que Saprissa confirmara a Javon East y por ende descartara al Toro.

El ofensivo estuvo en Saprissa en la temporada 2016 - 2017 y logró ocho celebraciones en 1.465 minutos disputados.

“No me molesta, por supuesto que está en todo su derecho y se le abrió una gran oportunidad en la Liga. Me duele un poquito porque sé que durante muchos años él había querido regresar al Saprissa y no había escondido su cariño por Saprisssa. Me da un poco de tristeza que eso no se haya dado porque es una gran persona y jugador. Ambos queríamos que se diera esa unión”, confesó el directivo.

🐐💣 Juan Carlos Rojas, presidente del Saprissa de la Primera División del fútbol costarricense, se refirió al fichaje del delantero panameño Rolando Blackburn por la Liga Deportiva Alajuelense. 🇨🇷🟣



La cabeza de Saprissa profundizó que en la ventana actual habló con Blackburn, pero la gran oportunidad de llevar a Javon descartó de una vez al seleccionado de Panamá.

“Pero bueno así es el fútbol, así es la vida y no se dio. Se dio la posibilidad en este mercado, pero se nos dio una buena oportunidad con un extranjero como Javon East, quien es un jugador que ha sido goleador del torneo y que tiene 27 años. Se dio la oportunidad de contratarlo y eso frenó cualquier chance de llegada de Rolando”, finalizó.

East en las últimas dos temporadas en Costa Rica, con el Santos, llegó a 21 celebraciones. El goleador marcó en la primera campaña 13 tantos y en la segunda ocho.

Los saprissistas todavía no han podido utilizar a Javon, ya que el caribeño ha tenido inconvenientes para poder actualizar su permiso de trabajo de parte de la Dirreción General de Migración y Extranjería. De igual forma Rolando tampoco ha debutado con la Liga.

Rolando es un delantero de área, fuerte y con buena potencia; sin duda su principal característica es el juego aéreo y el buen posicionamiento que tiene el área adversaria, lo cual le permite estar normalmente en posiciones de cara a gol.