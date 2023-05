Saprissa pierde a David Guzmán por lo que resta del torneo y no hubo veto al Morera Soto

Saprissa se quedó sin uno de sus mejores hombres para el cierre del campeonato: David Guzmán recibió un castigo de tres partidos.

No estará en el clásico del domingo y si su equipo no logra la remontada ante un Alajuelense que tiene la ventaja de 3 a 0 en la final de segunda ronda, tampoco jugará una eventual gran final.

El volante fue declarado “culpable de conducta violenta al cometer un acto con brutalidad al meter los dedos entre los ojos de un adversario”, según se lee en la notificación del Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol.

La descripción anterior fue la que anotó el réferi Adrián Chinchilla en su reporte arbitral. La descripción de esa acción contra Aarón Suárez en la que él le saca la roja al saprissista permitía intuir con facilidad cuál sería el castigo.

¿Por qué tres partidos de suspensión y una multa de ¢125.000? La respuesta es que aparte de la conducta violenta en contra de Aarón Suárez, se configuró la agravante de que el balón no se encontraba en disputa.

En cuanto a los protagonistas dentro de la cancha, no hubo más sanciones.

Tampoco se aplicó el análisis de video por parte del Disciplinario, a pesar de la controversia que se dio por esa acción en la que Mariano Torres pudo salir expulsado, por patear a Alex López.

Durante el clásico en el Morera Soto se presentaron algunas situaciones que se traducen en que Alajuelense debe cancelar ¢1.600.000.

En la notificación del Disciplinario se lee que de conformidad con el informe arbitral, al minuto 82 se detuvo el juego debido a una gresca entre aficionados en la gradería este.

“La situación es controlada y se regula el juego. El informe del Comisario de Seguridad de Unafut respecto a este hecho hace constar en su informe lo siguiente: “Durante el desarrollo del juego se presentaron disturbios en las tribunas sur y este, esto entre aficionados del equipo local y los elementos de la Seguridad Privada, ambas situaciones fueron controladas por la Seguridad Privada y la Fuerza Pública, logrando restablecer el orden en las tribunas”.

A raíz de eso, el Disciplinario acordó sancionar a la Liga Deportiva Alajuelense con una multa de ¢1.000.000, por disturbios entre aficionados, que se controló de forma oportuna por la seguridad privada.

“Se apercibe al club de que en caso de una reincidencia de riña entre aficionados se sancionará con el veto del estadio. Este Tribunal aclara que no se aplica el veto del estadio, debido a que no se configura una reincidencia, ya que el apercibimiento previo versaba sobre conflictos multitudinarios, no así en disturbios entre aficionados”.

Además, el comisario reportó que cuando se dio la expulsión de David Guzmán y el futbolista procedía a retirarse del terreno de juego, “se dio lanzamiento de objetos no peligrosos (vaso de cartón) que no impactaron a nadie”. Por eso, la Liga debe cancelar una multa de ¢100.000.

El comisario de seguridad indicó que al minuto 70 se dio el lanzamiento de una botella plástica con líquido, la cual no impactó a nadie. Ahí se añaden ¢150.000 de multa para Alajuelense.

También hubo aficionados que ingresaron objetos no permitidos en la gradería oeste. Ahí se reportaron banderas con dimensiones mayores a las reglamentarias. Eso implicó una multa de ¢150.000, al ser la segunda ocasión que ocurre en la temporada.

La última multa que se le impuso a la Liga fue de ¢200.000 porque no se destacaron las zonas amarillas en la gradería este.

