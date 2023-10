Saprissa pide una excepción para ingresar a Honduras y encuentra un pequeño ‘alivio’ a sus penas

En Saprissa, se viven momentos de intranquilidad, casi de angustia, debido al tema de la visa que deben tramitar para sus jugadores con el fin de ingresar a Honduras.

José Francisco Porras, secretario técnico de los morados, confirmó este miércoles a La Nación que han tocado varias puertas en busca de ayuda para cumplir con los requisitos y presentarse al partido programado para el 25 de este mes en Tegucigalpa, contra el Motagua.

“Hemos buscado apoyo de Concacaf, del Motagua y del gobierno hondureño. Estamos haciendo todo lo que se pueda imaginar”, le comentó José Francisco Porras a La Nación.

Las nuevas disposiciones migratorias de los hondureños han traído de cabeza a Porras, pero ante tanto corre y corre, una buena noticia llegó desde tierras catrachas para los saprissistas. El gobierno de Honduras aceptó reducir los requisitos para que Saprissa pueda obtener el visado de sus jugadores costarricenses y así poder disputar el repechaje para asegurar un boleto en el torneo de la Concacaf contra el Motagua, programado para el 25 de octubre.

José Francisco Porras no se ha quedado de brazos cruzados y confirmó que este miércoles pidieron una excepción a los requisitos para no tener problemas al arribar a suelo catracho.

“Enviamos una carta a don Eduardo Enrique Reina, embajador de Honduras en Costa Rica, donde le solicitamos la excepción consular para nuestra llegada. Es decir, lo que buscamos es que nos dejen ingresar sin tantos requisitos, o incluso sin ellos. La idea es que no nos pidan todo lo que solicitan o que no nos pidan la visa en sí”, aseguró Porras.

Saprissa aún no ha recibido respuesta y confía en que les tienda la mano. Además, Porras destacó que Eduardo Enrique Reina ya les confirmó que la constancia de Interpol que certifica que no tienen denuncias o alertas será eliminada.

El vicecanciller hondureño, Antonio García, declaró al periódico El Heraldo de Honduras que darán prioridad a los morados, y aunque tendrán que solicitar la visa, estarán obligados a cumplir menos requerimientos.

“Ha habido más presión de la Federación de Fútbol (de Honduras y Costa Rica), entonces se decidió que se les va a pedir visa a los jugadores, pero vamos a ser flexibles con los requisitos. Por ejemplo, no les vamos a pedir permiso de Interpol”, comenzó diciendo García a El Heraldo.

“Vamos a flexibilizar debido a la importancia del deporte por esta vez. Vamos a ser flexibles con algunos requisitos, pero sí se les va a pedir la visa”, agregó el funcionario de gobierno, quien abogó porque nuestro país también facilite la entrada de la delegación del Motagua.

Honduras exige 15 documentos a los costarricenses para permitirles ingresar a su territorio, y uno de los más difíciles, según el criterio de José Francisco Porras, es la constancia de Interpol que certifica que no tienen denuncias o alertas.

“La constancia de Interpol que solicitan no existe. He hablado con el personal de Interpol de Costa Rica y me han confirmado que eso no existe”, expresó José Francisco Porras.