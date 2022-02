Saprissa le tiene fe ciega a un delantero con un año y cinco meses sin jugar

El delantero Ulises Segura cuenta los días para volver a jugar en el Deportivo Saprissa, luego de estar un año y cinco meses sin jugar, tras su paso por los clubes DC United y Austin FC de la MLS.

Ulises, quien emigró al fútbol norteamericano en 2018, jugó por última vez el 13 de setiembre del 2020 en el juego que el DC United perdió 0-2 contra el Nueva York Red Bull. El tico ingresó en el minuto 75 por el noruego Ola Williams Kamara.

Al finalizar la campaña se marchó al Austin FC, pero allí no vio acción, luego de ser operado en abril de su rodilla izquierda, tras lesionarse en la pretemporada. Retornar al cuadro morado, por dos torneos cortos, es una motivación para recobrar su nivel y confianza, luego de que el club estadounidense decidió rescindir su contrato para la próxima campaña.

Ulises es el sexto refuerzo saprissista y el cuarto delantero, tras las contrataciones de los nacionales Ryan Bolaños, Andy Reyes y Francisco Rodríguez, además del panameño Víctor Medina y el hondureño Darixon Vuelto.

Ulises Segura realizó este martes su primer entrenamiento con el Saprissa, tras firmar por dos tornes cortos con el club. Cortesía: Saprissa

“Desde noviembre los médicos me dieron de alta, la lesión está superada. Este martes entrené por primera vez con mis compañeros y mi deseo es tener pronto minutos y demostrarle al cuerpo técnico que estoy bien. Mi deseo es poder aportar mi granito de arena y lograr el éxito con la institución. Estoy enfocado en el Saprissa y dar lo mejor por el equipo”, aseguró Segura.

“Los entrenamientos me dirán cómo estoy físicamente, iré subiendo mi rendimiento y aunque no se logra de la noche a la mañana, mentalmente estoy muy positivo. Sé que este tipo de cirugía es complicada, pero me he sentido cada vez mejor y espero alcanzar pronto mi nivel”.

El jugador de 28 años reiteró que su retorno al conjunto saprissista no lo esperaba, pero tras regresar de sus vacaciones el club le planteó otras condiciones a las que tenía, por lo que tomó la decisión de buscar nuevos horizontes y pensó en volver a su antigua casa.

“Vengo muy feliz, muy motivado de volver al Saprissa, me parece que es un paso importante. Estoy listo para competir y lograr los éxitos con la institución. Con Saprissa todo fluyó natural, junto con mi representante nos pusimos de acuerdo. Después de la lesión un jugador se vuelve más fuerte y maduro. En lo ṕersonal nunca había tenido una cirugia”, manifestó Segura.

“No tengo temor de jugar, mentalmente estoy muy fuerte. Me hicieron una resonancia magnética y otros exámenes para conocer el estado de mi rodilla. Voy a poner todo de mi parte para estar lo más pronto en la cancha y ayudar a mis compañeros a lograr los objetivos.

No es el mejor comienzo

Por su parte, el gerente del Saprissa, Ángel Catalina, enfatizó que tanto el club como el jugador hicieron esfuerzos para llegar a un acuerdo. Lo considera una figura importante para que el equipo regrese a los buenos resultados, luego de perder en sus dos primeras presentaciones en el Torneo Clausura frente a San Carlos (1-2) y el Cartaginés en condición de local.

“No podemos estar contentos con los resultados, debemos revertir la dinámica para conseguir la primera victoria y la incorporación de Ulises es importante. Los jugadores de la casa, de sangre morada, siempre serán bien recibidos y tendrán las puertas abiertas”, acotó Catalina.

El español volvió a defender la contracción de los futbolistas en el Saprissa a pesar de las críticas y reiteró que quienes llegaron refuerzan una planilla a la cual se le ha dado continuidad, luego de alcanzar el campeonato y un subtítulo.

“Nosotros fichamos luego de que evaluamos el rendimiento de los futbolistas del plantel. Miramos a la casa, las ligas menores, posteriormente al mercado nacional, también analizamos jugadores extranjeros y los jugadores nacionales que están en el exterior. Con Ulises se dio una oportunidad interesante y él puso de su parte para estar en el Saprissa, donde inició a los cinco años”, dijo Catalina.