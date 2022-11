Saprissa le tiene a Herediano un reto difícil de conseguir en la final

Saprissa llega a la final del sábado con medio título en el bolsillo, ganó el primer duelo, posee dos goles de ventaja y en el anterior compromiso en el Estadio José Joaquín ‘Colleya’ Fonseca venció 1 por 0 a los florenses.

Claro, faltan 90 minutos y Herediano puede darle vuelta a la serie, pero el reto que tienen los rojiamarillos para buscar arrebatar el cetro a los morados no es fácil de conseguir.

Herediano requiere tres goles de diferencia para dejarse el título, o al menos dos para empatar y extender a tiempos extras, pero se necesitan más de 90 minutos para marcarle al menos dos tantos a Saprissa.

Así lo reflejan las estadísticas, pues de los últimos siete partidos que el conjunto saprissista disputó como visitante, solo recibió dos goles y en esos siete encuentros, el cuadro morado logró anotarles a los rivales, pues hizo ocho anotaciones. Si Saprissa sigue con el mismo parámetro, Herediano podría vulnerarlo en la final, pero existe gran posibilidad de que los tibaseños también sacudan las redes.

Saprissa ha afinado detalles para enfrentar a Herediano. "Estoy con la motivación al full y físicamente me siento muy bien", dijo Ricardo Blanco defensa del cuadro morado. (JOHN DURAN)

Otro dato que los heredianos deben tomar en cuenta es que esos dos goles que los tibaseños recibieron en campo extraño, uno lo hizo Guadalupe al minuto 47 y el otro Cartaginés al 53, o sea a los josefinos no los sorprendieron con anotaciones tempraneras o en el primer tiempo.

Más cuesta arriba no puede estar el panorama para Herediano, que al frente tendrá un adversario mentalizado en no dejar escapar la ventaja.

“Trabajamos con la mentalidad de que estamos 0 a 0, no llevamos ninguna ventaja y tenemos que ir a buscar el partido. Saprissa se prepara para sacar el resultado, queremos ir a ganar la final de la mejor manera. No estamos conformes con el resultado del primer encuentro y queremos la 37″, dijo Ricardo Blanco, defensa de Saprissa.

Para Blanco estar tan cerca del campeonato les permite visualizar qué hacer el sábado, cómo encarar el compromiso; es algo que en el camerino ya lo tienen claro.

“Tenemos que hacer nuestro fútbol y no caer en roces o problemas dentro de la cancha. Vamos a jugar fútbol y a Saprissa le va a ir muy bien. No podemos caer en el juego de ellos, debemos ser muy inteligentes, manejar el juego, mentalmente estar muy tranquilos. No caer en desesperación y polémicas porque todo eso juega”, aseguró Blanco.

"Somos Saprissa nos ha dado resultado el presionar, el ser intensos, tenemos que cerrar con broche de oro esta final", Ricardo Blanco pic.twitter.com/wzT6eGyFgV — Deportivo Saprissa 💜 (@SaprissaOficial) November 2, 2022

El lateral saprissista insistió en que deben apelar a lo mismo que han hecho en los juegos anteriores, presionar, ser intensos, dijo Ricardo, quien añadió que no pueden dar un balón por perdido y menos pensar que todo está hecho porque ganaron el primer partido 2 por 0.

“Tenemos hambre, no estamos conformes y debemos ir a buscar el partido, no vamos a entregarnos. Todos hemos hecho un trabajo defensivo muy bueno y hay que cerrar la final con broche de oro”, opinó el zaguero.

Blanco destacó el aporte de Jeaustin Campos, técnico del plantel, quien ha tenido claro cómo opacar a Herediano.

“El nos da las armas y prepara el partido de la manera que nos conviene más y debemos respaldarlo con rendimiento dentro de la cancha. Somos once contra once y hay que hacer el trabajo táctico muy bien y ser constantes en el área”.

Para Ricardo ha sido un torneo con altibajos, primero porque ha tenido que desempeñarse como lateral izquierdo y su puesto es por la derecha, y además porque en dos ocasiones las lesiones lo sacaron del campo.

Blanco no reniega, así es el fútbol, y el fútbol lo trajo de vuelta en el mejor momento, en la disputa de la final y él se siente motivado e ilusionado por alzar la copa número 37 para Saprissa.