Saprissa le rinde un homenaje a Kendall Waston, Javon East y Joseph Mora

El Deportivo Saprissa le rindió un homenaje a Kendall Waston, Joseph Mora y Javon East. Los tres recibieron el merecido reconocimiento durante la fiesta de celebración por el título 40.

En sus redes sociales y en su página en internet, Saprissa informó que por la cantidad de partidos que los tres han disputado con el equipo, fueron objeto del agasajo. Resulta que los tres llegaron a 100 o más encuentros con los tibaseños y la dirigencia aprovechó el momento del festejo del tetracampeonato, para darles una camisa.

En la tarima, donde los jugadores cantaban, bailaban, gritaban y se abrazaban, se dio a conocer que Joseph Mora cumplió 102 encuentros con la camiseta saprissista, mientras que Javon East llegó a 106 juegos con la morada.

“Sin duda alguna, un hecho relevante fue que Kendall Waston llegó a 200 juegos con el equipo morado y, qué mejor manera para celebrarlo que con la 40 y un Tetracampeonato”, informó Saprissa en su página web.

Tras el partido del domingo pasado, donde Saprissa derrotó 3-0 a Liga Deportiva Alajuelense y terminó obteniendo el título, Kendall Waston le dijo a La Nación que este torneo fue muy complicado para él, debido a la pubalgia que lo afectó desde diciembre del año anterior. Kendall estuvo cuatro meses fuera de las canchas y casi no jugó en el torneo.

“Sufrí bastante, pero también así es como se disfruta más. Me pasó por la mente si no volvería a jugar, si me tendría que retirar. Hubo momentos donde no me podía levantar de la cama, fue muy complicado, casi que me arrastraba para poder moverme y gracias a Dios con la ayuda de él salí adelante”, recordó Kendall.

Cuando a Kendall se le consultó cuánto le sabía el título 40, lo pensó poco, mostró su gran sonrisa y soltó la respuesta.

“Me sabe riquísimo,”, dijo Kendall, al tiempo que soltó una carcajada.