Saprissa le gana el pulso a Paté Centeno y le da un respiro a Iñaki Alonso

Saprissa y en particular Iñaki Alonso tomaron un respiro este domingo gracias a su primer triunfo en casa, de 2-1 sobre Guadalupe. Para los morados el único camino eran los tres puntos, no solo por el mal momento en el Clausura 2022, sino también por la dura eliminación de la Liga de Campeones de la Concacaf ante el Puma.

Todos los ingredientes estaban en contra del estratega español, quien ha insistido en el proceso de su trabajo. En eso creen fielmente sus futbolistas, como lo evidenciaron Mariano Torres y Christian Bolaños, quienes al llegar al país le dieron un nuevo voto de confianza, pero al mismo tiempo reconocieron la urgencia de conseguir la victoria.

El reto para regresar a sonreír era ante uno de los equipos con mejor rendimiento en el inicio del torneo y sobre todo ante Wálter ‘Paté' Centeno. El extécnico de la S llegó a la Cueva entre aplausos y se fue de la misma forma, pero no pudo hincar a sus exjugadores.

Guadalupe empleó el acostumbrado estilo del Paté, pero también estuvo dispuesto a aprovechar otras oportunidades para hacer daño, como “saltarse” el medio campo con balones largos y de esa forma hacer daño al rival. En el minuto 40 lo consiguió, cuando Junior Delgado terminó una jugada con gol y la tensión aumentó Tibás.

Sin embargo, ese momento de angustia entre el público ni siquiera permaneció por un minuto, porque en la siguiente acción Jimmy Marín tuvo su revancha, esta vez no falló como en el primer tiempo con un remate muy desviado frente al marco. Ahora el volante sí aprovechó el pase del panameño Víctor Medina, marcó el 1-1 y celebró con furia.

Entre Marín y Medina pasó la mayor parte del fútbol tibaseño, y aunque el canalero terminó expulsado en el minuto 74, hasta ese momento era el responsable de las ofensivas más importantes del club. También participó en el segundo tanto, anotado por Ariel Rodríguez.

El Samurai entró de cambio y un minuto (64′) después le estaba respondiendo a una afición que antes de festejar el gol había aplaudido su ingreso en lugar de Francisco Rodríguez, lejos de ser el ‘9′ que sigue buscando Saprissa.

Si se mide por tiempo en cancha, Ariel cumplió perfectamente el objetivo de su variante. El delantero inició y cerró el contragolpe, anotando su primer tanto del año y dejando atrás una racha personal de casi siete meses sin anotar y de muchas lesiones a su alrededor.

Saprissa cumplió con lo que necesitaba. Le costó y sigue lejos de ser el equipo que gusta a su afición. Hasta el final la zaga pasó a puros e incluso sintió de cerca el empate. Pero en medio de la crisis por resultados este domingo alcanzó el objetivo más inmediato. Desde el camerino solo salen palabras de apoyo para Alonso, quien en cada partido tiene el reto de salvar su puesto.

El europeo sigue buscando el once idóneo que no ha podido encontrar, ya sea por sus propias decisiones técnicas o lesiones constantes y largas, como el caso de Kendall Waston y Ricardo Blanco. A ese apartado se sumó Christian Bolaños, quien no estuvo ante Guadalupe por una sobrecarga en su rodilla.

Los morados volverán a la cancha el próximo miércoles en la visita a Jicaral.