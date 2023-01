Saprissa le dice ‘no’ a oferta de club europeo por Álvaro Zamora

Álvaro Zamora, delantero de Saprissa, sigue en la órbita de algunos equipos de Europa, pero los morados no dejarán irse al jugador, hasta no tener la oferta que llene las expectativas.

Saprissa le dijo no este lunes a una propuesta del Aris FC de Grecia, que deseaba tener de inmediato a Zamora, pero lo ofrecido por los helénicos no es del agrado de la dirigencia saprissista.

El Aris FC le planteó a Saprissa llevarse a Álvaro Zamora en condición de pŕestamo, con una obligación de compra, pero los capitalinos no aceptaron y así se lo hicieron saber al club europeo.

“En esas condiciones Saprissa no va a negociar por Álvaro Zamora, la expectativa que se tiene con él es otra”, le dijo a La Nación, una fuente cercana a la institución saprissista.

Hace un mes y 15 días, Saprissa tomó el mismo camino con un cuadro de Turquía que estaba tras los servicios del joven delantero, pero bajo las mismas condiciones, que Saprissa lo prestara.

En el fútbol de Turquía y ahora en Grecia solicitaron a Álvaro Zamora en condición de préstamo y Saprissa no aceptó. El cuadro morado busca vender al joven atacante. (Jose Cordero)

La dirigencia del conjunto tibaseño lo que busca es vender a Zamora y el propio futbolista manifestó que no se desespera y si no sale algo conveniente, sigue tranquilo en las filas moradas.

Antes del Mundial de Qatar 2022, donde Álvaro Zamora participó con la Selección Nacional, La Nación le consultó a Ángel Catalina, gerente deportivo de Saprissa, cómo estaba la situación del jugador y confirmó que la prioridad es una venta.

“Eso no se lo voy a negar y evidentemente por el club y por Álvaro (Zamora) o cualquier otro jugador que puedan salir, pero no es que yo diga, tienen qué salir, deben ser vendidos”, expresó Catalina cuando dio a conocer que manejan algunas posibilidades por el mediocampista.

¿Por qué Saprissa no ha llegado a un finiquito con Aarón Cruz?

Zamora quiere dar el salto al exterior, convertirse en legionario, pero no se desespera, tal y como lo manifestó luego del partido que Saprissa disputó ante Puntarenas.

“Siento que estoy en un muy buen momento, he madurado muchísimo en mi juego. Quiero salir, tengo ganas de dar ese paso, me siento preparado, pero si no se da ahora no pasa nada, si tengo que seguir en Saprissa lo haré con alegría e ilusión”.

De la mano de Jeaustin Campos, Álvaro Zamora tuvo la oportunidad en el Torneo de Apertura anterior, donde se ganó un lugar en Saprissa, se consolidó como titular y dio el salto a la Selección Nacional.

Zamora tiene un año en Saprissa y antes de llegar al cuadro morado militó en Herediano, fue cedido a préstamo a Grecia y estuvo en Segunda con Uruguay de Coronado, después de haber hecho ligas menores en Alajuelense.

Hace cinco meses, Álvaro Zamora, de 20 años, renovó con Saprissa hasta el 2026. En el actual Torneo de Clausura, Álvaro ha marcado dos goles, tantos que consiguió en el Estadio Ricardo Saprissa ante Guanacasteca.