Saprissa inyectará $3 millones para mitigar vacío de ingresos por pandemia y fortalecer sus estados financieros

Juan Carlos Rojas, presidente del Saprissa, brindó conferencia de prensa luego de la asamblea de accionistas. (Jose Cordero)

El Deportivo Saprissa decidió en su Asamblea de Accionistas ordinaria y extraordinaria aprobar una inyección de capital por $3 millones, la cual ya se comenzó a hacer y en su mayoría será asumida por Horizonte Morado (grupo que posee el 70% de las acciones tibaseñas).

El presidente de la institución, Juan Carlos Rojas, informó en una conferencia de prensa que este dinero será utilizado para mitigar el ‘vacío’ de ingresos que se dio durante la pandemia, además de que se buscará fortalecer los estados financieros que también han sido golpeados fuertemente en los dos últimos periodos.

“Los usos de los fondos pues básicamente es mitigar el impacto de la pandemia, el cierre de estadios sin dejar de acelerar el proceso de estrategia que le presentamos a los accionistas, el cual se hizo en 2021. Hay un plan estratégico para 2025 con iniciativas muy interesantes. No queríamos retrasar algunos elementos como el centro deportivo; entonces, los fondos van para mitigar el efecto de la pandemia, acelerar la estrategia y fortalecer los estados financieros”, aseguró.

Rojas afirmó que la caída de ingresos en los dos últimos periodos de los morados ronda en promedio el 45%, por lo que la acción de sumar los $3 millones demuestra que el grupo de accionistas que dirigen al club están totalmente comprometidos.

“Hubo una afectación profunda, se comentó la caída de ingresos que sumados los periodos 2020 y 2021 cayeron un 45%, en promedio. Esto representa un hueco importante dentro de las pérdidas que resultan el efecto Covid, pero tenemos una opinión limpia de los auditores, un respaldo de los bancos que da un respaldo y plazo largo para pagar sus deudas, un patrimonio positivo”, analizó.

Por otra parte, como parte de esa inyección, el jerarca señaló que se hará por medio de emisión de nuevas acciones con los accionistas actuales.

“Se aprobó la inyección de $3 millones mediante una emisión de nuevas acciones pero con los accionistas actuales, de hecho Horizonte Morado le comentó a los demás que estaba dispuesto a aportar la totalidad de ese monto. Cada accionista tiene un derecho de aportar proporcionalmente a las acciones que tengan la parte de esos $3 millones. Se dio un plazo para que en los próximos 30 días dejen saber si participarán o no. Lo positivo es que Horizonte Morado cubriría esa totalidad”, relató.

El jerarca también confirmó que se aprobó el nombramiento de la Junta Directiva que él encabeza hasta 2024; también declaró que a los accionistas se les presentó por primera vez el plan maestro del proyecto del centro de entrenamiento que se está haciendo para la institución en Guayabos de Curridabat.

Otro punto que Rojas enfatizó es que Saprissa continúa de forma estable financieramente hablando; aunque es claro que el apoyo de Horizonte Morado es trascendental.

“Saprissa a los socios no le ha dejado dinero. Horizonte Morado no ha tenido dividendos ni devoluciones de capital... Por supuesto que no estamos para sacar dinero, si fuera por un tema de retorno financiero hay muchas otras inversiones que son más fáciles o rentables. La inversión o compromiso va de un tema financiero, tenemos un gran sueño con Saprissa, queremos que Saprissa siga creciendo y Saprissa cuenta con ese respaldo”, finalizó.