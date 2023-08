Saprissa halló en la remontada contra Cartaginés un homenaje más para su leyenda Edgar Marín

Saprissa le remontó a Cartaginés y con su victoria de 2-1 no solo asume el liderato del Apertura 2023, sino que también halló una manera más de rendirle homenaje a su leyenda Edgar Marín (qdDg).

El presidente del cuadro tibaseño, Juan Carlos Rojas, explicó en su cuenta de Twitter que Saprissa colgaría la camisa 7 de Edgar Marín, en presencia de sus familiares que están de luto.

“Posiblemente el mejor jugador en la historia de nuestra institución y en definitiva el que más títulos ganó. Un caballero, un ejemplo, una leyenda”, apuntó el jerarca morado.

El partido en sí fue un 100% de acierto y error, en el que los hombres que pintaban como héroes también pasaban a ponerse el traje de villanos. Y ocurrió así hasta el final, cuando el encuentro se descompuso y se dispararon las tarjetas rojas.

O que lo diga Darryl Parker. De arranque, parecía estar en su noche. Daba confianza en Cartaginés, pero también ponía los nervios de punta en el equipo de Paulo César Wanchope cuando el cotejo apenas empezaba.

Hizo una buena intervención ante un remate de David Guzmán y luego otra vez respondió con un intento de Warren Madrigal, pero se resintió la mano.

Parecía que el cambio de portero en el cuadro brumoso sería inminente. Sin embargo, continuó, al menos de momento.

Saprissa tenía intenciones buenas, pero le faltaba calma, aunque parecía que todo sería cuestión de tiempo. Así quedó plasmado cuando Ariel Rodríguez no pudo aprovechar frente al área un buen centro de Jefry Valverde.

Cartaginés explotó al máximo un error de Fidel Escobar. Ahí, Josimar Méndez montó la jugada que dibujaría la sonrisa en los rostros brumosos.

Él jugó con un Marcel Hernández que ya está de vuelta y el delantero cubano tuvo la visión para saber qué hacer. En milésimas de segundo, pensó qué era lo mejor. De inmediato le dio el balón a Allen Guevara y él venció a Kevin Chamorro.

Los brumosos administraban bien el partido y se tenían la confianza total de que estaban para más. Un achique del arquero saprissista interrumpió lo que parecía en remate con olor a gol de Josimar Méndez.

Sin embargo, los morados seguían en lo suyo. Darryl Parker protagonizó una mala salida y cayó pésimo. Se le dobló la rodilla y se hizo un corte ahí mismo. Al tiempo que eso pasaba, José Vargas tumbó a Warren Madrigal y el árbitro central Josué Ugalde pitó penal.

Lo sucedido ahí significó toda una historia. Javon East quería cobrarlo, David Guzmán intentó decirle que no fuera él, pero no le hizo caso. El jamaiquino parecía no estar del todo concentrado y sus compañeros probablemente pensaron lo mismo.

Ariel Rodríguez le quitó el esférico para patearlo él. Y anotó. No lo tiró bien, pero lo concretó, aunado a que Darryl Parker ya no podía más, pero estuvo ahí, bajo los tres palos.

La camisa 7 de Edgar Marín (qdDg) ya cuelga desde lo más alto del Estadio Ricardo Saprissa. (Jose Cordero)

Quizás algunos lo vean mal, porque perfectamente pudo haberle cedido su lugar al joven guardameta Cristopher Moya; pero de cierta forma, también era una manera de cuidar a su compañero, que sí estaba en óptimas condiciones, pero ese penal podía marcarlo en el resto del juego.

Sea como sea, el cambio en el arco blanquiazul se hizo después de ese lanzamiento que significó el 1-1, justo cuando ya corrían los ocho minutos de reposición de la primera parte.

Tampoco era que nadie estaba pensando en pedir tiempo o en irse al descanso cuanto antes. Fueron instantes bastante buenos del partido, con emociones incluidas.

Un cabezazo de Marcel Hernández se estrelló en el horizontal, aprovechando que Chamorro se quedó parado. Después perdonó Javon East. Esas dos acciones reflejan que de verdad cualquier cosa podía pasar.

Saprissa concretó su remontada con lo que significó el primer gol de Youstin Salas en el bando morado. Y vaya que lo celebró, porque era un tanto especial para él.

Los tibaseños acababan de darle vuelta al marcador, pero Cartaginés no se cayó y la ‘S’ tampoco se volcó al ataque por completo, aunque estaba clara la orden de que tiraran a marco. Esa era la mejor forma de probar y hasta intimidar al portero brumoso.

Pero la realidad es que él, con una estatura bastante interesante, respondió con seguridad cuando le tocó hacerlo.

Sin los expulsados Carlos Barahona, Paulo Wanchope, William Quirós y Warren Madrigal, el partido se acabó.

Saprissa remontó y asumió el liderato, en una noche de homenaje a Edgar Marín.

