El factor mental es fundamental. Cuando las cosas se tienen que luchar y no caen del cielo, es más factible que ese tipo de jugadores lleguen. Cuando las cosas llegan más fáciles y no se hacen tantos esfuerzos, muchas veces pensamos que merecemos algo que no se ha ganado. Keylor tuvo que pasar enormes dificultades y muchas veces decayó porque prácticamente vivía solo en una casa club que no tenía condiciones. No sé cuantos jugadores hubiesen tenido el carácter que tuvo Keylor.