"Al final el neto sí queda un poco más baja, pero ese no era el objetivo, muchos de los jugadores, no todos, pero varios de los futbolistas eran unos que no tenían tantos minutos. Y uno se cuestiona a veces si tener a veteranos con muy pocos minutos o abrir espacios para otros jugadores canteranos o los jugadores jóvenes", explicó Rojas.