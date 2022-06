Saprissa FF tiene claro cómo debe jugar contra un Herediano experto en hacerle la vida imposible

El club morado tiene a la venta las entradas para la semifinal entre Saprissa FF y Herediano. Los boletos los puede adquirir en eticket.cr y cuestan ₡2.000. (Prensa Saprissa)

Saprissa FF se repuso del mal arranque del torneo y se metió en las semifinales del Apertura 2022 del fútbol femenino como el tercer mejor equipo de fase regular.

Las moradas recibirán este domingo a las 4 p. m. a Herediano, un equipo que les hizo la vida de cuadros en casa y de visita. Así pasó en los duelos particulares de la fase clasificatoria.

En Tibás se gestó un empate 1 a 1 y en el Colleya Fonseca las rojiamarillas se dejaron la victoria por 3 a 1.

“Heredia tiene muy buenas jugadoras, tiene mucho juego largo con las centrales, tiene mucha velocidad con (Diana) Vallejos, tiene buen manejo atrás con (Mariana) Benavides. Al final, Heredia es un equipo que mete mucho”, expresó el técnico de Saprissa FF, José Rodríguez.

Apuntó que las jugadoras del medio campo manejan bien los tiempos y que a su rival en semifinales le gusta jugar con la pelota.

“Son muchas cosas, muchos aspectos y yo creo que con estos equipos tan parejos, los pequeños detalles, táctica fija, concentraciones, finalizar las que nos quedan puede marcar la diferencia”, indicó el técnico de las moradas.

Él pronostica que va a ser un partido bonito, parejo con Herediano y confía en que sea Saprissa FF el equipo que avance a la final contra las ganadoras de la semifinal entre Liga Deportiva Alajuelense y Sporting FC.

“Yo la verdad feliz por Sporting, por mi hermano y felicitarlo a él y al Sporting que se lograron meter a esta fiesta. Sporting ha demostrado en este torneo que le puede competir a cualquiera y estoy seguro de que le va a dar pelea a Alajuelense y ojalá le gane (ríe)”, apuntó Rodríguez.

Por su parte, Kenlly Villalobos recordó que contra Herediano, Saprissa FF jugó uno de sus mejores partidos del torneo, pero que terminó con un empate.

“Ese resultado no nos funciona de nada. En el Colleya nos pasó lo mismo, tuvimos un partido y al final nos hicieron tres goles en menos de 15 minutos y nos jodió, pero así es el fútbol. El que no las mete, las ve hacer y así nos pasa contra Heredia”, apuntó la tibaseña.

Villalobos es del criterio que las integrantes del ‘Team’ juegan al pelotazo y que deben tener cuidado con esa futbolista tan rápida como Diana Vallejos.

“Es la que siempre nos hace los goles y no cometer faltas cerca del área ni nada, porque tienen una muy buena jugadora que nos puede meter el gol de tiro libre (Daniela Coto)”.

Sin embargo, la morada asegura que ellas están tranquilas y entusiasmadas, porque confían en ellas mismas y que saben que lo importante es sacar el resultado en esta serie de 180 minutos.

“Las semifinales y las finales es otro ambiente, pero conocemos al Herediano, como cualquiera de los otros equipos que nos hubiese tocado y sabemos que es difícil, complicado y que nos va a complicar muchísimo acá y en la casa de ellas”, citó.

Villalobos cuenta que aunque están metidas en su propia semifinal, de reojo ven la otra serie, haciendo cálculos.

“El domingo pasado jugamos contra Sporting, fue muy reñido, el que ganaba prácticamente estaba en el segundo lugar y sacamos un empate y la Liga es un clásico nacional, aparte de que este último partido contra ellas tuvimos un empate en nuestra casa. Con la Liga tenemos una espinita, no de ahora, sino desde finales anteriores”, destacó.

Algo que a ella la motiva y sabe que con sus compañeras ocurre lo mismo es que el efecto en cadena provoca que los aficionados se animen con más fuerza a ir a las gradas y apoyar a su equipo cuando hay partidos de fútbol femenino.

“En estos últimos partidos la afición morada nos ha estado apoyando mucho, fueron a Guápiles y nos etiquetan, tenemos apoyo por redes sociales, por mantas, los gritos y nos sentimos bien. La vez pasada que jugamos en Escazú también sentimos el apoyo de la familia morada y en esta etapa estamos en una semifinal y que sigan acompañándonos siempre”, citó.

Pero a la vez, Kenlly Villalobos mostró espacio para la autocrítica y considera que en esta instancia los despistes no están permitidos.

“Nosotras mismas siempre nos metemos en problemas, lo hablamos en el camerino, es como: ‘Qué vaina, perdimos, pero vea como nos ayudan los resultados, que tal equipo empató o perdió'. Siento que al final los resultados se nos acomodan. Tuvimos varios puntos que perdimos, pero al final eso quedó atrás”.

Cuenta que ahora el pensamiento de las moradas es que están en otra instancia y que es borrón y cuenta nueva.

“Queremos ganar los dos partidos que tenemos e intentar estar en la gran final”, afirmó, pero para eso, también expone uno de los problemas que han acarreado las moradas a lo largo del certamen.

“Siempre nos pasa que en los primeros 15 minutos no sé, si no entramos bien conectadas, nos meten un gol, nos cachetean y ya ahí empezamos. Los primeros 15 minutos nos cuestan. El profe nos dice que vamos concentradas, cero errores, no nos compliquemos y eso nos ha ayudado en los últimos juegos”, aseguró Villalobos.

Las semifinales del fútbol femenino empezarán el domingo: Sporting FC recibirá a Liga Deportiva Alajuelense, a partir de las 3 p. m. en el Estadio Ernesto Rohrmoser y una hora después iniciará el encuentro entre Saprissa FF y Herediano, en la ‘Cueva’.