Saprissa femenino sigue sin despegar y el tiempo se le agota

El tiempo se le agota a Saprissa, en el Torneo de Apertura 2022 del fútbol femenino, y las moradas siguen sin despegar. El empate 0 a 0 en la visita ante Dimas Escazú de este viernes no le ayuda de nada a un equipo que se mantiene en el quinto lugar, luego de 10 fechas, y no encuentra la forma de dar ese golpe que tanto necesita.

Dimas Escazú y Saprissa igualaron sin goles, en el inicio de la fecha 10 del Torneo de Apertura 2022 del fútbol femenino. El duelo se realizó en el Colleya Fonseca. (Saprissa)

Las tibaseñas tienen dos unidades menos que el Sporting FC, que aún no ve acción en la jornada, y tampoco pudieron acortar distancias con Dimas, que le saca tres de ventaja y ahora está en la tercera plaza. El gran problema de las dirigidas por José Rodríguez es que suman tres partidos sin victoria (una derrota y dos igualdades) y con este ritmo, las semifinales se ven como un objetivo lejano.

En el Monstruo tenían claro que el buen punto que obtuvieron en el clásico ante Alajuelense no tendría valor si no se imponían este viernes, no obstante, concretar el gol es una tarea titánica para este equipo y sus llegadas fueron escasas en el Cuty Monge.

“Lo intentamos a lo largo de los 90 minutos, pero no se nos dio el gol. Esto nos insta a seguir trabajando, estamos haciendo bien las cosas, aunque falta ese último golpe, que es anotar. No podemos bajar la cabeza por el resultado, al menos sumanos y no nos conformamos, pero hay que seguir. En Saprissa siempre hay presión y sabíamos la importancia de los tres puntos ante Dimas, sin embargo, no podemos quedarnos lamentándonos”, comentó la tibaseña María José Morales.

Del lado de las escazuceñas, ratificaron su buen nivel y que van a pelear hasta el final por uno de los cuatro cupos a la siguiente ronda. Es más, tuvieron dos ocasiones claras para imponerse y sacar más ventaja, pero perdonaron.

“Fue un partido muy parejo y muy intenso. El empate era lo justo por lo que se vio en el juego. Estamos trabajando muy duro, por eso estamos en el puesto en el que estamos y no solo queremos llegar a una semifinal, sino que queremos más. Por ahora vamos bien, pero falta”, señaló Yaniela Arias, capitana de Dimas.

La jornada 10 se completará con el choque de este sábado entre el líder, la Liga, y el Municipal Pococí, a las 7 p. m., en el Alejandro Morera Soto. Mientras que para el domingo quedaron los dos compromisos restantes, primero el Municipal de Pérez Zeledón ante Suva Sports, a las 5 p. m., en el estadio Municipal de Pérez Zeledón. Así mismo, Herediano y Sporting FC cerrarán la fecha en el Colleya Fonseca, en duelo pactado para las 6 p. m.

Ficha del juego:

- Dimas Escazú: 0

Titulares: Yenith Bailey, Shirley Arias, Jessica Lynn, Hanna Mikles, Yoanka Villanueva, Hillary Corrales, María Figueroa, Hillary Porras, Sharon Jiménez, Yaniela Arias y Carolina Angulo. DT. Jorge Conejo.

Cambios: Indira González (Jiménez, al 46′), Gloria Mendoza (Villanueva, al 62′), María García (Porras, al 88′) y Dayra Dinarte (Corrales, al 93′).

- Saprissa: 0

Titulares: Dinnia Díaz, Marianne Ugalde, María José Brenes, Daniela Cruz, Yomira Pinzón, Cristel Sandí, María Paula Elizondo, María José Morales, Catalina Estrada, Sofía Varela y Yessenia Flores. DT. José Rodríguez.

Cambios: Sheyla Flores (Verela, al 62′), Kenlly Villalobos (Brenes, al 69′) y Priscilla Rodríguez (Flores, al 83′).

Goles: No se registraron. Árbitros: José Daniel Montero con Nelly Alvarado, Alejandra Navarro y Sandra Arce. Estadio: Cuty Monge, 7 p. m.