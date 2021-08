Saprissa Femenino sigue a la espera para disputar su primer partido del torneo en la Cueva

Hasta el momento la casa del Saprissa ha sido el Estadio Nicolás Macís de Escazú. (Rafael Pacheco Granados)

Hasta ahora el Nicolás Macís de Escazú se ha convertido en la casa del Saprissa Femenino, aunque eso podría cambiar.

Después de cuatro partidos en condición de local, el conjunto dirigido por José Rodríguez no tiene un solo cotejo en la Cueva.

¿Por qué? La Nación consultó al departamento de prensa de la S y la respuesta fue que por el momento no se había podido organizador duelos en el Ricardo Saprissa por “temas circunstanciales y de logística”.

Esa misma posición la amplió el gerente deportivo, Ángel Catalina, previo al compromiso del sábado ante Suva Sports, en el Nicolás Macís.

El español le dijo a TD+ que el equipo femenino volverá a su estadio y solo han sido circunstancias las que lo han impedido.

La primera razón, al inicio del Clausura 2021, fueron los arreglos a la gramilla de la Cueva.

“El equipo femenino va a jugar en el Ricardo Saprissa, porque es su estadio, es su casa, simplemente es que se han dado algunas circunstancias a veces que no puedes controlar; al inicio fue un tema de gramilla, que la gramilla no llegó a tiempo, no se pudo empezar ahí la primera jornada”, explicó.

En la jornada número uno, Saprissa recibió al Sporting en Escazú (4 de julio). Después, en la tercera fecha, sucedió lo mismo ante Alajuelense (18 de julio).

En la cuarta jornada finalmente parecía que las mujeres podrían regresar a su estadio, el 25 de julio ante Pococí, pero ese duelo se suspendió por las inundaciones en el cantón limonense.

Su reprogramación quedó para el jueves anterior y, nuevamente, las moradas jugaron en el Nicolás Macís, así como el sábado, en la victoria de 8-0 sobre Suva Sports.

En estos últimos casos la causa ha sido la imposibilidad de acomodar el calendario con el conjunto masculino, explicó Catalina.

“A lo mejor se ha dado alguna coincidencia de horarios con el primer equipo.

“La semana pasada desgraciadamente se tuvo que retrasar el partido (ante Pococí), pero en ningún momento el equipo femenino no va a jugar en Saprissa, son circunstancias que se han dado y lo han impedido, pero ese es el estadio del equipo femenino, como de todos los saprissistas y toda la afición”, añadió el gerente.

El campeonato masculino se inició el pasado 27 de julio y Saprissa ha disputado dos partidos como local en la Cueva. En esa fecha ante Santos y el domingo recibió a Herediano.

Para las mujeres el turno llegará pronto, aunque también dependerá de cómo se programen los juegos de ambos torneos.

“El próximo partido si Dios quiere y lo permite, si no se da ninguna circunstancia adversa o extraña, que el tema de horarios que no haya coincidencia con el primer equipo, el equipo femenino jugará en su estadio”, dijo Catalina a la televisora.

Después de seis jornadas, Saprissa Femenino es tercero en la tabla de posiciones, con 10 puntos, ocho menos que el líder, Alajuelense.

El club morado tiene tres victorias, un empate y dos derrotas.