Saprissa estudia apelar la expulsión de Orlando Sinclair

La expulsión que sufrió Orlando Sinclair ante Herediano dejó al jugador sin posibilidad de jugar el sábado ante Cartaginés por la disputa del título de la Recopa.

Sinclair afirmó que no golpeó a Fernán Faerron en la cara, como a su criterio fingió el florense, y por eso cree que se puede apelar la sanción. Las palabras del delantero fueron respaldadas por Gustavo Chinchilla, gerente general de Saprissa, quien dijo que van a analizar si recurren la tarjeta roja.

“Creemos que se puede apelar, tuvimos una conversación, pero todo depende de lo que está escrito en el informe arbitral y vamos a esperar”, dijo Chinchilla.

Para Orlando Sinclair, el árbitro Keylor Herrera fue muy drástico al mostrarle la cartulina roja a los 44 minutos del encuentro, tras el encontronazo con Faerron.

“Es increíble porque le pongo la mano en el estómago y él se agarra la cara. El árbitro toma decisiones, pero veremos si se puede apelar y creo que esa roja tiene todo para ser apelable porque en ningún momento le toqué la cara”, resaltó Sinclair.

El delantero agregó que tras irse de la cancha, sus compañeros lo apoyaron. Él les agradeció el trabajo del segundo tiempo con solo 10 hombres, lo que finalmente deparó el título de la Supercopa para Saprissa.

“Ustedes vieron que se agarró la cara como si le hubiera pegado un manotazo, pero es parte de lo que queda de un partido. Estoy orgulloso de mis compañeros, somos un equipazo y vamos para adelante. Si no se puede apelar, me tocará esperar, creo que me había ganado el puesto en la pretemporada”, añadió Orlando.

Orlando Sinclair agregó que, previo al incidente, no hubo un roce o discusión con Faerron, pero resaltó que ante Herediano siempre se dan situaciones de este tipo.

“Cada quien con la idiosincrasia de su club y trata de jugar con lo suyo. Ellos se caracterizan por eso, por buscar cómo ensuciar el juego y sacar ventaja. No sé en cuántos partidos que jugamos contra ellos siempre salimos con alguien expulsado, o con una decisión como la que tomó el árbitro, pero debemos jugar contra todo y contra todos”, apuntó Sinclair.

Orlando Sinclair solo espera la tarjeta roja. Keylor Herrera, árbitro del partido de la Supercopa ante Herediano, lo expusló al minuto 44. (Rafael Pacheco Granados)

Pero más allá de la expulsión, los saprissistas se mostraron felices con el título y destacaron que consiguieron un cetro más gracias a la unión del grupo y la idea de todos de ganar cada competencia.

“Este es el fruto del trabajo que venimos haciendo y hay que considerar que se hizo pretemporada con prácticamente 14 jugadores menos. Teníamos seleccionados, los extranjeros en Copa Oro, Youstin Salas en recuperación y recurrimos a las ligas menores para completar las labores. Aún así competimos contra un equipo que prácticamente tuvo la pretemporada completa”, indicó Gustavo Chinchilla.

Chinchilla confía en que el plantel siga por esa senda del triunfo y señaló que la base del equipo es muy buena, producto de lo que se ha trabajado durante tres años.

“Este es un grupo muy especial de muchachos, muy especial. Vean cómo se incorporó Samir (Taylor), quien es de ligas menores. Vean el trabajo de Jefferson (Brenes). El grupo lo arropa, lo recibe, hay algo muy especial que es lo típico de Saprissa y es el resultado de un gran trabajo que inició hace mucho tiempo”, manifestó Gustavo Chinchilla.

Chinchilla añadió que no se confían y que siempre buscan mejorar, corregir e insistir en la mentalidad ganadora de la institución.