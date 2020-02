“Tampoco hay que irse a los extremos, pero hay que conversar con él (Ugalde). Es muy joven, pero no podemos argumentar eso, porque también hemos dicho que es muy maduro… De lo que pasó el domingo hay versiones de todo tipo, pero estamos a la par del jugador, tiene todo el apoyo del equipo y esto no significa que vamos a alcahuetear todo, eso no es así. Ya veremos lo que pasa de acá en adelante, lo que toca es que se reponga de esta experiencia, que aprenda de la situación, que la tenga presente y que no vuelva a suceder”, manifestó el dirigente.