Saprissa es el líder y gran ganador de la jornada cinco

Saprissa se encuentra en Panamá y recibió una excelente noticia: no solo es el gran ganador de la jornada cinco del Torneo de Apertura, sino que también es el líder indiscutible del campeonato.

El triunfo del sábado de Saprissa, 2-1 frente a Cartaginés, y la inesperada derrota de Herediano, 3-2 ante Puntarenas, otorgaron el liderato a los tibaseños, que ahora tienen 12 puntos. Esto los coloca un punto por encima de Alajuelense, que ocupa el segundo lugar, mientras que Cartaginés está en el tercero con 10 puntos y Herediano se quedó en el cuarto con nueve unidades.

“Nuestra institución y nuestros jugadores se sienten cómodos en el primer lugar; Saprissa es eso”, expresó Vladimir Quesada, técnico de Saprissa, después de la victoria ante Cartaginés.

Saprissa es líder y tiene a Javon East, junto con Raúl Antonio Vidal, de Liberia, como goleador del torneo, con cuatro goles cada uno. (Jose Cordero)

Vladimir indicó que hace una semana, cuando Saprissa se preparaba para enfrentar a Puntarenas en el Estadio Miguel Lito Pérez, conversó con el grupo y se propusieron alcanzar el primer lugar.

Las palabras de Quesada encontraron eco entre los jugadores, como por ejemplo el defensa Kendall Waston, quien se recuperó de una lesión, jugó unos minutos el sábado y habló de las expectativas que tiene el plantel.

“Gracias a Dios, el equipo está jugando muy bien y estamos ganando. Ya somos líderes, y siempre enfocados en lo grupal, no lo individual. No somos un equipo de estrellas; todos apuntamos hacia el mismo objetivo. Lo que se dice sobre otros clubes no nos preocupa. Estamos enfocados y creyendo en este proceso que la institución ha llevado”, comentó Kendall Waston el sábado después del partido contra Cartaginés.

Además, para agregar a los logros, los saprissistas cuentan con el líder goleador del torneo, el jamaiquino Javon East, quien ha anotado cuatro goles y comparte el primer lugar con Raúl Antonio Vidal, delantero mexicano de Liberia.

Saprissa juega este miércoles por la Copa Centroamericana de Concacaf (6 p. m.), regresa el jueves y el sábado visita a San Carlos en el Estadio Carlos Ugalde.