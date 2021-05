“Vamos día a día. El tobillo se ha desinflamado bastante, no lo hemos descartado, creemos que hay opciones, pero esperaremos hasta el último momento. Siempre y cuando no esté en riesgo de agravar su lesión, será tomado en cuenta. Nos jugamos un campeonato y es un jugador importante. En ocasiones hay que tomar riesgos, siempre y cuando no comprometamos la salud del jugador”, dijo el doctor Esteban Campos a Radio Columbia.