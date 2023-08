Saprissa empieza a recoger los frutos de dos de sus fichajes

Aún es temprano y queda mucho camino por recorrer, pero de momento en Saprissa pueden estar tranquilos de que ficharon con buen tino.

El cuadro morado hizo cuatro contrataciones para esta temporada; las más recientes son la del lateral Kliver Gómez y el delantero hondureño Michaell Chirinos, quienes aún no han podido debutar, pero generan enorme expectativa.

Antes de ellos, llegaron Jefferson Brenes y Jorkaeff Azofeifa, quienes dejaron buena impresión en los minutos que han actuado. Azofeifa poco a poco se adueña de la lateral izquierda y Jefferson ha sobresalido en la mediacancha.

LEA MÁS: ¡Disparen desde donde sea! En Saprissa hay portero

“Estoy con el mejor equipo de Centroamérica, al venir aquí asumo la responsabilidad de estar en Saprissa. Estoy feliz, llevaba dos semanas en el equipo y pude ser campeón”, mencionó Brenes.

Ya sea de titular o ingresando de cambio, Jefferson ha jugado con mucha propiedad, aportando marca y equilibrio en esa franja del terreno. Más que una competencia para David Guzmán y Youstin Salas, los otros recuperadores del equipo, se ha complementado muy bien con ellos y con él en el campo, el otro volante se permite la libertad de sumarse en labores ofensivas, mientras él se encarga de la marca.

🎥 Jorkaeff Azofeifa: "Sé que estoy llegando al equipo más grande de Centroamérica" pic.twitter.com/P0mKGphPld — Deportivo Saprissa 💜 (@SaprissaOficial) July 12, 2023

Brenes tiene casi dos meses de haber sido presentado como refuerzo de Saprissa. Su debut fue en la Supercopa contra Herediano y actuó 56 minutos, cuando ingresó al minuto 34 en lugar de Mariano Torres, quien salió lesionado y no desentonó.

En la Recopa contra Cartaginés fue titular, jugó todo el encuentro y lanzó en la tanda de los penales, pero falló el disparo. Sin embargo, su rendimiento fue bueno junto a Youstin Salas en la contención.

En el debut de Saprissa en el Apertura 2023, ingresó de cambio al minuto 70 por Salas, y en la segunda fecha frente a Guanacasteca fue titular y salió al segundo tiempo para cederle su lugar a Salas. El jueves contra Cartaginés entró de cambio y de una vez pidió la pelota y cuando no la tenía, trataba de cortar y servir. Jefferson juega con personalidad y aporta experiencia.

A Jefferson Brenes, uno de los refuerzos de Saprissa, se le ve con mucha confianza y calidad, cada vez que salta a la cancha. (Jose Cordero)

Jorkaeff Azofeifa va a cumplir un mes de haber sido confirmado como refuerzo en el cuadro morado y en este periodo, fue titular en la Recopa, en los dos juegos del campeonato contra Sporting y Guanacasteca, y en la Copa Centroamericana el jueves ante Cartaginés.

Jorkaeff aporta en la marca, se suma al ataque, corre bien la banda y saca buenos centros. Poco a poco se adueña de esa parcela que estaba en poder de Ryan Bolaños, quien se lesionó en la Supercopa y ya está listo para disputarle el puesto a Jorkaeff.

“Me he sentido bien, trabajo cada día para estar bien físicamente y técnicamente también. Me he sentido muy cómodo. Sabemos que tenemos muchos partidos y por eso trato de tener buena recuperación, buen descanso, buena alimentación y laborar fuerte en los entrenamientos”, afirmó Jorkaeff Azofeifa.

Tanto Jefferson como Jorkaeff seguirán en la lucha por tener minutos, mientras que Vladimir Quesada, técnico de Saprissa, dijo que Michael Chirinos no debutará con el equipo el domingo contra Herediano y Kliver Gómez quedó inscrito y puede ser tomado en cuenta ante los florenses.