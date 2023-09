Saprissa disfruta del protagonismo de sus goleadores: Javon East y Ariel Rodríguez

Cuando hay goleadores en un equipo los partidos se facilitan. Los duelos se vuelven llevadores, sobre todo si los dos andan enrachados. Saprissa hoy disfruta de un momento dulce de sus dos goleadores: Javon East y Ariel Rodríguez, quienes impulsan al equipo cuando más lo necesita y sobre todo resuelven juegos complejos.

Ante el Municipal Liberia aparecieron los dos. Ariel Rodríguez marcó el primer gol para Saprissa, mientras que Javon East hizo la diana de la tranquilidad, el segundo que aseguró el marcador.

La primera celebración morada fue después de un lanzamiento de penal que Ariel transformó con categoría para llegar a su diana 100 en su carrera deportiva. Por su parte, el segundo tanto fue una verdadera joya. Javon tomó el esférico en el vértico derecho del área y puso el balón en el ángulo derecho de Johnny Álvarez que no reaccionó.

Saprissa ante los liberianos hizo pruebas interesantes que le funcionaron bien. Por ejemplo, Kliver Gómez, tradicionalmente lateral derecho jugó buena parte del juego como volante extremo por izquierda y fue pieza importante porque llevó mucho peligro y rozó el gol dos veces.

Javon East tirado a la izquierda sabe desbordar, pero también aporta mucho en defensiva y se faja en la marca.

Un nuevo movimiento utilizado por Vladimir Quesada fue el de colocar a Samir Taylor, juvenil de las divisiones menores, como lateral por derecha. El joven cumplió y se fajó en la marca, al punto que consiguió recuperar un esférico en defensiva liberiana y comandó una contra que pudo terminar en anotación, no obstante su falta de experiencia le pasó factura y terminó intentando definir él cuando tenía dos compañeros en mejor ubicación.

Dos exmorados que se llevaron una ovación total del Ricardo Saprissa fueron Marvin Angulo y Daniel Colindres, dos jugadores que juntos suman 18 títulos con Saprissa.

“Sé que todo lo que representa Daniel Colindres es gracias a esta institución, porque ellos me formaron, me tuvieron paciencia, me prestaron varias veces, luego me recogieron. Acá pasé más momentos buenos que malos. Agradezco el cariño que la gente me tiene”, puntualizó Colindres.

De Liberia se destaca su atrevimiento para jugar sin importar el rival, buscar dominar la pelota y administrarla. Además de su esfuerzo.

Los guanacastecos tienen actitud combativa durante los 90 minutos y por lapsos lograron quitarle el balón al Saprissa e incomodar el marco defendido por Esteban Alvarado.

El que estuvo más cerca de la anotación fue Daniel Colindres, quien estuvo a punto de cerrar un centro que Kendall Waston cortó en el último suspiro.

El gol 100 para Ariel Rodríguez representa una gran meta alcanzada. Sobre la buena racha de los goleadores, el jugador expresó lo importante que es que el gol morado esté dividido.

Saprissa consiguió una victoria trascendental para olvidar la derrota del clásico y la complicada clasificación a las semifinales del Torneo de Copa, donde tuvo que ir hasta los penales para eliminar a San Carlos.

Javon East y Ariel Rodríguez están encendidos y el cuadro morado consigue en sus goleadores sus puntos diferenciales para sacar la ventaja y conseguir sumar en la lucha por el liderato. El jamaiquino ya acumula cinco celebraciones y el nacional tiene la misma cantidad.