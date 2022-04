Saprissa dio un golpe a Alajuelense que afecta mucho más que el orgullo

No hay nadie que pueda negar que Saprissa golpeó un poco más el orgullo de Alajuelense con otra victoria en el clásico (2 a 0), esto es lógico y evidente. No obstante, hay que ver con un poco más de detalle las secuelas de la onda expansiva de este impacto en ambos bandos, tanto en la tabla, como en lo que se ganó y se perdió en lo mental.

Para empezar con los morados, esta victoria en el Estadio Nacional los dejó vivos y con esperanzas de clasificar. Aunque sus opciones son muy complejas, ahora están a siete puntos del cuarto lugar (Herediano con 26) con 15 en disputa. Además, los tibaseños ya no son últimos, tampoco consumaron una eliminación a manos del archirrival y salieron de un bache de seis choques sin victoria en el Torneo de Clausura 2022 (cuatro derrotas y dos empates).

Anímicamente crecieron y ahora sienten que son un verdadero peligro para todos. Es más, en el Monstruo se liberaron de una gran presión mediática y aunque no esconden lo desastrosa que ha sido su pretemporada, tendrán unos días de tregua.

“Como jugador y como institución debíamos lavarnos la cara, tomamos el clásico como un partido aparte y no escondemos que tenemos un torneo terrible y de crisis. Ahora ganamos un partido importante, pero no es para festejar, porque la posición en la tabla da vergüenza... Cerramos filas, sabíamos los comentarios que habían y todo lo que nos rodeaba, mucho de esto con razón, así que no podíamos meternos más dudas y sacamos el orgullo a relucir. Nos quería pisotear, pero les costó y dimos un paso más, eso sí, falta mucho”, dijo Ricardo Blanco.

Saprissa llegó a ocho clásicos sin perder ante Alajuelense en el torneo nacional (cinco ganes y tres empates) y sacó una ventaja en la historia de 30 juegos ante los manudos. (Rafael Pacheco Granados)

Del lado de la Liga es todo lo contrario. Atrás quedó su buena racha de cuatro ganes consecutivos, el primer lugar que parecía inalcanzable para cualquier otro adversario, ahora ya no es tan así y es que los erizos pasaron de tener siete unidades de ventaja sobre Cartaginés (segundo) a solo cuatro (32 a 28).

Es más, Herediano, con quien suelen pelear campeonatos los manudos, está a seis puntos y dentro de tres jornadas se verán las caras. La moral y la confianza se cayeron en el León y por más que defiendan que sus objetivos están intactos, el propio líder y capitán Bryan Ruiz es claro en que se caen a la hora grande por temas de la mente.

“La Liga es un equipo grande y la presión por resultados y campeonatos siempre va a estar. Entendemos el sentir de la afición y lo compartimos, porque queremos ganar y hemos trabajado para construir este camino, pero se vino un traspié y hay que tener el carácter y la personalidad para levantar cabeza. Esto no queda acá, seguimos en primero lugar, nos quedan cinco finales para asegurar el liderato y luego ir por el campeonato”, señaló Johan Venegas.

Evidentemente que la armonía que tenía Albert Rudé o esa tregua que firmó con su afición por los buenos resultados se vino abajo y no sería de extrañarse si el próximo domingo en el Morera Soto se vuelve a pedir la salida de un estratega que en cinco clásicos no ganó nunca (tres derrotas y dos empates).

Mientras esto pasa, en la acera del frente se envalentonan y recuerdan que ellos sí saben jugar partidos grandes y que de meterse, pueden darle el golpe a cualquiera, más aún al Alajuelense favorito.

“Jugamos como se juega un clásico. Quedamos fortalecidos, es un empuje anímico importante, pero si el domingo no confirmamos lo que hicimos, no sirve de nada. De ahora en adelante todos los partidos deben ser iguales a este del clásico. Estamos lejos, a siete puntos del cuarto y quedan 15 por jugar, así que no queda margen de error si queremos clasificar. Todos los rivales que nos quedan están encima nuestro, pero si ganamos los cinco, nos vamos a meter”, agregó Mariano Torres.