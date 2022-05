Saprissa desmiente a Fernando Ocampo sobre salario de $15.000 para Johan Venegas

En Saprissa desmienten que Johan Venegas llegue a la casa morada con un salario de $15.000 (¢8,6 millones), casa y carro, como afirmó Fernando Ocampo, presidente de Alajuelense, luego de que el jugador fichara con el archirrival.

La afirmación la hizo Ocampo en una conferencia de prensa en la que aseguró: “Recibo una llamada de su representante (Kurt Morsink) y me dice que iba a firmar con Saprissa que le habían ofrecido $15.000 carro y casa, y le dije que estaba en todo su derecho”.

Johan Venegas (izq.) junto a Juan Carlos Rojas, presidente del club (der.), durante la presentación de Venegas. Fotografía José Cordero (Jose Cordero)

Luego de esta versión, Juan Carlos Rojas, presidente del conjunto morado, afirmó que esas aseveraciones no son ciertas.

“Primero, yo considero que no es apropiado estar hablando públicamente de cuánto gana o no gana un jugador o en general cualquier colaborador. Segundo, ese monto no es correcto”, comentó Rojas a La Nación, quien no reveló el monto porque lo considera privado.

Además, explicó que existieron razones puntuales por las cuales Venegas estampó su firma con el Monstruo y las económicas no fueron las principales.

“Todo esto es muy angustiante para Johan, quien simplemente tomó una decisión, la cual tenía todo el derecho de hacerlo, y por razones que van más allá de los factores económicos”, señaló.

El futbolista externó este jueves, en conferencia de prensa, que la regularidad, tomar ritmo, la Concacaf y el Mundial de Rusia 2018 le hicieron inclinarse en su balanza por la S.

El fichaje de Venegas estremeció el mercado de piernas a nivel nacional, pues 48 horas antes de posar con la morada puesta, el futbolista entrenó con el plantel rojinegro.

Además, se tomó fotos con jugadores de Alajuelense, que fueron publicadas en redes sociales. A eso se le suma el mensaje del propio Ocampo, quien había anunciado que Venegas estaba muy cerca de volver a la Liga.

El exmanudo llega al Monstruo por un año, a préstamo del Minnesota United, club de la MLS y que es dueño de su ficha.