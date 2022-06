Saprissa convoca a Asamblea de Accionistas y busca aprobación de capitalización por $3 millones

Juan Carlos Rojas deberá presentar su informe como presidente morado. (Rafael Pacheco Granados)

El Deportivo Saprissa hizo oficial su convocatoria para la Asamblea ordinaria y extraordinaria de accionistas, en donde sometará a votación la capitalización por $3 millones, según dio a conocer el club en su sitio oficial.

Los saprissistas por fin conocerán el estado financiero de su escuadra, ya que en los periodos 2019- 2020 y 2020 - 2021 no hubo convocatoria.

Los morados tendrán su encuentro el próximo 9 de junio; el primer llamado será a las 4 p. m. en el estadio Ricardo Saprissa.

“Por acuerdo de la Junta Directiva, se convoca a los accionistas de Deportivo Saprissa, Sociedad Anónima Deportiva, cédula jurídica 3-101-051227, a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 9 de junio del dos mil veintidós a las 16:00 horas en primera convocatoria, en San José, en las instalaciones del Estadio Ricardo Saprissa Aymá”, se lee en la convocatoria,

Por otra parte, los temas a tratar serán los siguientes:

“Discutir, aprobar o improbar el Informe del presidente; discutir, aprobar o improbar los Estados Financieros Auditados del período 2019-2020, 2020-2021; conocer el Informe del Fiscal; discutir, aprobar o improbar autorizar capitalización por US$ 3mm; conocer de las sustituciones y ratificar los nombramientos de junta directiva prorrogados automáticamente debido a disposiciones por pandemia Covid; otorgamiento de comisión para comparecer ante notario público a fin de protocolizar acuerdos tomados”.

Este llamado de parte de la administración saprissista era esperado por accionistas minoritarios desde hace un tiempo.

“Los que somos pequeños accionistas del Saprissa hemos estado ayunos de mayor información, no se ha dado la asamblea general de los últimos dos años y esa falta información, aunque sea limitada, hace que mucha gente piense que hay algo que no se está dando bien. Hay mucha gente pensando, los rumores que circulan de nuestros rivales que son muy dados a inventar bolas pues dicen que don Juan Carlos (Rojas) no continuará, que el equipo está a la venta... Todo ha sido aclarado, pero no ha sido abordado de manera contundente y categórica”, dijo Bernardo Méndez, ex presidente morado y actual accionista, en febrero pasado.

“Si nosotros tenemos más de un millón de aficionados, si es una asociación o una sociedad, lo que hace a estas instituciones es la afición. Póngale el estatus legal que sea, usted necesita la afición para el equipo de fútbol. A nosotros nos ha faltado entender que “Saprissa somos todos”... Se ha perdido vigencia de esa frase”, señaló en abril Erick Lonnis, también accionista minoritario.

“Hasta en temas como el financiero es bueno tomar en cuenta al millón y resto de saprissistas y hablarles claro e involucrarlos, porque el saprissista es muy orgulloso de su institución”, agregó.

Saprissa por fin tendrá su asamblea en la que sus accionistas tendrán acceso al estado de su club, pero de entrada la actual administración ya anunció que buscará capitalizar $3 millones (¢2.033.196.399 millones aproximadamente).